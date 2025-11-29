Adventi Lámpások

A Börzsöny szívében, a kemencei Kisboldogasszony-templomban rendezik meg azt a különleges kiállítást, ahol a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány és az ipolysági Mosoly Egyesület fogyatékkal élő művészeinek alkotásai lesznek láthatók.

A kiállítás egy olyan képzőművészeti program keretében valósul meg, amely két évtizede nyújt lehetőséget az ország és a Kárpát-medence számos pontján élő tehetséges értelmi sérült felnőttek művészeti képzésére, illetve, hogy a képzőművészet eszközeivel kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket – jelezte Varga Zoltán, a Lámpás ’92 Alapítvány vezetője.

Mint hozzátette,

a program célja, hogy a képzőművészet számos eszközével az értelmi sérültek is ugyanolyan természetességgel fejezhessék ki érzelmeiket, mint ép társaik, valamint teljesen szabadon, korlátok nélkül alkothassanak véleményt magukról és a világban betöltött szerepükről.

A nagy múltra visszatekintő anyaországi civil szervezet által megtartott alkotótáborokba Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek fogyatékkal élők alkotók.

A szervezet szorosan együttműködik a Kutak Adrienn, ipolysági keramikusművész által működtetett Mosoly Egyesülettel. Így az idán Tihanyban megtartott több napos alkotótáborukban is részt vettek felvidéki fiatalok. Emellett Kutak Adrienn rendszeresen tart foglalkozásokat a Lámpás ’92 Alapítvány által szervezett eseményeken.

Mint Kutak Adrienn a Felvidék.má-nak elmondta:

„a meglévő kapcsolat a közeljövőben tovább erősödik, mivel közös alkotói munkát tervezünk az alapítvány támogatottjaival az ipolysági műtermemben.”

A két hasonló céllal működő szervezet már több csoportos tárlatot szervezett a Felvidéken. Ezeken a szervezetek által támogatott tehetséges ifjak alkotásai voltak láthatóak. Legutóbb idén januárban a Lévai Regionális Művelődési Központ adott otthont a közös kiállításnak. A 2024-es ipolysági közös tárlatról ITT, a 2023-as csoportos kiállításról ITT, valamint a 2022-es kiállításról pedig ITT számoltunk be.

A november 30-án, Kemencén megvalósuló tárlat a már említett koncepció és együttműködés mentén valósul meg.

Az Adventi Lámpások az anyaországi alapítvány a L’Art25 Kárpát-medencei képzőművészeti programsorozatának része, amelyen az elmúlt évek Kemencén megrendezett alkotótáborainak válogatott művei lesznek láthatók.

A tárlat 2025. november 30-án 17:00 órai kezdettel a Kemencei Adventi Koncert előadásával nyílik meg. A 2023-as kemencei alkotótáborról szóló tudósítás ITT olvasható.

A kiállítás fővédnöke dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke. A kiállítás védnöke Pongrácz János, Kemence község polgármestere. A kiállítás 2026. februárig tekinthető meg.

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány három évtizede, több száz fogyatékossággal élő embertársunk lakhatását, foglalkoztatását, művészeti képzését, valamint rászoruló gyermekek ellátását teszi lehetővé családias környezetben. Az alapítvány a magyar-szlovák határmenti Kemencén építi legújabb otthonát, melynek kapuja a felvidéki fogyatékkal élők előtt is nyitva lesz.

Pásztor Péter/Felvidék.ma