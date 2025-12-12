Home Hitélet Orbán Viktor: Erdélyi Géza azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön
Orbán Viktor: Erdélyi Géza azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Hiradó, képernyőkép)

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán pénteken Rimaszombatban.

Orbán Viktor felidézte: Erdélyi Géza nehéz időkben, a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia emelt fővel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémíttatás után.

(Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Amikor nemcsak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy „egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt” – emlékeztetett.

Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak – méltatta a püspököt, hozzátéve „az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk”.

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai Bethlen Gábortól Ravasz Lászlóig mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – hangsúlyozta.

(Fotó: Hiradó, képernyőkép)

Orbán Viktor köszönetet mondott az életének 89. évében elhunyt Erdélyi Gézának, amiért prédikációival tanította, életével pedig bizonyította, hogy a hit nem fájdalomcsillapító, hanem tartás, magyarnak lenni pedig nem választás, hanem küldetés.

(Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Erdélyi Géza 1937-ben született az Ung-vidéki Abarán. Pályája során a Gömörben is szolgált, 1996 és 2008 között a szlovákiai református egyház püspöki tisztségét töltötte be. December 4-én, 89 éves korában hunyt el.

MTI/Felvidék.ma

