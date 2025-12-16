Home Régió Négyezer Tatra katonai teherautót gyártanak le Szepsiben
Illusztráció: TASR

A következő négy évben négyezer Tatra katonai teherautót gyártanak le Szepsiben, a megrendelés összege meghaladja az egymilliárd eurót – jelentette be kedden Máriatölgyesen  Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter és a Czechoslovak Group társaság képviselői.

A rekordnagyságú megrendelést a Tatra Defence Slovakia társaság kapta egy délkelet-ázsiai megrendelőtől, a gyártást az MSM Land Systems biztosítja. Mindkét társaság Michal Strnad cseh nagyvállalkozó Czechoslovak Group cégcsoportjába tartozik.

„Korábban Szlovákia területén is gyártották a Tatrákat, és először az itteni hegyekben tesztelték. A gyártás most visszatér, és ennek köszönhetően 300 munkahely jön létre Szepsiben.

Bízom benne, hogy ezt a megrendelést továbbiak is követik” – jelentette ki Kaliňák.
Michal Baláž, az MSM Land Systems vezérigazgatója elmondta, a szepsi cégnek nagyon gyorsan fel kell készülnie a gyártás növelésére.

Szepsiben önjáró lövegeket, vontatott tarackágyúkat és gyalogsági harcjárműveket is javítanak.
„A rekordnagyságú megrendelés teljesítéséhez több mint 300 új alkalmazottra lesz szükségünk, a toborzás és a betanítás is komoly kihívás lesz” – tette hozzá Baláž.

