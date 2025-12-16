„Köszönjük, Erik” – felháborodást váltott ki Komáromban a Beneš-dekrétumokat védő törvénymódosítás

Újra a második világháború utáni jogfosztottság árnyéka vetül a felvidéki magyarságra – így értékeli a Magyar Szövetség komáromi szervezete azt a büntető törvénykönyv-módosítást, amelyre a parlamentben a régió képviselője, az olimpiai bajnokként ismert Erik Vlček is igennel szavazott. A döntés Komáromban felháborodást keltett, a képviselő pedig azóta sem adott magyarázatot álláspontjára.

A komáromi szervezet hangsúlyozza, a második világháborút követő jogfosztások szinte minden magyar családot érintettek, ezért különösen érzékenyen érinti a közösséget minden olyan lépés, amely a Beneš-dekrétumokra hivatkozva korlátozza a jogbiztonságot. A módosítást megszavazó koalíciós képviselők döntését elfogadhatatlannak tartják.

A közleményben külön bírálják a HLAS-SD komáromi parlamenti képviselőjét, Erik Vlčeket, aki a szavazás óta nem adott magyarázatot arra, miért támogatta a módosítást.

A szervezet szerint egy, a régióban megválasztott képviselőtől elvárható lett volna, hogy figyelembe vegye a helyi magyar közösség érzékenységét és érdekeit.

Erik Vlček a napokban más okból is a figyelem középpontjába került: a parlamenti ülésen egy üres palackkal dobta meg a volt miniszterelnököt, Igor Matovičot, aki hergelte a kormánypártiakat, egész addig, amíg dulakodásig nem fajult köztük a vita. Vlček egyébként korábban olimpiai kajakozóként szerzett országos elismertséget, hat olimpián vett részt, többszörös világbajnok, a szlovák sport egyik legendája.

A Magyar Szövetség komáromi szervezetének tagja, Andruskó Imre keddi sajtótájékoztatóján emlékeztetett: tíz évvel ezelőtt ő javasolta Vlčeket a Pro Urbe díjra, és sportolói pályafutását ma is elismeri. Ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy a képviselő megszavazta a vitatott törvénymódosítást, különösen annak fényében, hogy

két évvel ezelőtt Komáromban magyar nyelven kampányolt, a „magyarok hangját” ígérve a parlamentben.

Andruskó szerint nem a felvidéki magyar közösség rontja a magyar–szlovák kapcsolatokat, hanem azok, akik olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyek tovább mélyítik a történelmi sérelmeket és a jogbizonytalanságot. Ezt már arra mondta a képviselő, hogy a napokban ülésező Niytra megyei önkormányzati ülésen Marián Kéry Smer-es képviselő irredentizmussal vádolta Orosz Örst, illetve azokat, akik a Felvidék szót használják.

