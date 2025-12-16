Home Kitekintő Szijjártó Péter: az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázása érdekében
Kitekintő

Szijjártó Péter: az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázása érdekében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Szijjártó Péter/Felvidék.ma)

Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugat-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva a berlini békecsúccsal kapcsolatban kifejtette, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig az utóbbi évben úgy nézett ki a helyzet, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtett az ukrajnai rendezés érdekében, és az orosz vezetés is tárgyalt velük, az európaiak viszont mindent elkövettek a békefolyamat aláaknázása érdekében.

„Emlékezhetünk arra, amikor az alaszkai csúcstalálkozó után nem engedték Volodimir Zelenszkij elnököt Washingtonba menni egyedül, hanem ott fogták a kezét és ott ültek, nehogy a végén még belemenjen valamilyen békemegállapodásba”.

„És nemcsak ezek a tapasztalatok, hanem a tegnapi történések Brüsszelben is sajnos azt erősítik meg, hogy az európaiak egyelőre sokkal jobban érdekeltek a háború folytatásában, mint annak lezárásában, hiszen ha le akarnák zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába” – vélekedett.

„Egy ekkora összeg, amelynek ráadásul jelentős részét Ukrajna felfegyverzésére akarják költeni, arról árulkodik, hogy az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezt támasztja alá a NATO előző heti külügyminiszteri ülése is, ahol elmondták, hogy hiába lesz béke, ők ellenséges viszonyra készülnek Oroszországgal.

„Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a munkamegosztás ugyanaz, mint eddig. Az amerikaiak mindent megtesznek a békéért, a nyugat-európai vezetők meg mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák a folyamatot”.

Illetve aláhúzta, hogy „nem kell hátast dobni” az ukrán elnök nyilatkozatától sem, amelynek értelmében hazája lemond a NATO-tagságról, ugyanis ez eddig sem rajta múlott és ez eddig sem volt reális, miután erről a katonai szövetség tagjai döntenek.

„És az egészen világos, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy a NATO-ban erről bármifajta konszenzus legyen, tehát igazából Ukrajna NATO-tagságát csak Ukrajna tartotta napirenden, de ennek semmi jelentősége nincs, mert nem ők döntenek erről” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kalmár Ferenc: a nemzeti kisebbségi közösségek védelmét napirenden...

Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának...

Nacsa Lőrinc: Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni...

Donald Trump szerint minden korábbinál közelebb van a...

Jövő ősztől ellehetetlenítenék az orosz földgáz behozatalát az...

Sikerült ezt is elrontani

Háborús fanatizmus uralkodik most már Brüsszelben

Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója

A EU újabb szankciókat vetett ki Oroszországra az...

Peszkov szerint a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma