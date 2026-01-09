Home Kitekintő Donald Trump: Orbán Viktor példaként szolgál az egész világ számára
Donald Trump: Orbán Viktor példaként szolgál az egész világ számára

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Orbán Viktor, Facebook)

Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára – írta Orbán Viktor miniszterelnöknek Donald Trump amerikai elnök. A levelet a kormányfő pénteken tette közzé a Facebook-oldalán.

Donald Trump azt írta: örömére szolgált, hogy a Fehér Házban fogadhatta a magyar kormányfőt és küldöttségét, hogy megünnepeljék az amerikai–magyar kapcsolatok „aranykorát”.

„Alig várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a védelem, az energia és az illegális bevándorlás terén” – olvasható a december 10-i keltezésű levélben.

„Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára. Mindig is kiáll azok mellett az elvek mellett, amelyek csodálatos hellyé teszik Magyarországot, a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az efféle bátorságot”

– méltatta a magyar kormányfőt Donald Trump.

Az amerikai elnök végezetül megköszönte, hogy Orbán Viktor meghívta Magyarországra és jelezte: stábja fel fogja venni a kapcsolatot az időbeosztásával kapcsolatban. Donald Trump háláját fejezte ki a magyar miniszterelnöknek barátságáért és támogatásáért, és sok szerencsét kívánt a választási kampányhoz.

MTI/Felvidék.ma

