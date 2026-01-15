A rendőrség szerint 1966 óta nem volt ilyen alacsony a közúti halálozás arányszáma

2025-ben összesen 227 ember vesztette életét a szlovákiai közutakon, ami 1966 óta a legalacsonyabb halálosáldozat-szám, tehát azóta, hogy ezt a statisztikát vezetik. A friss adatokat a rendőrség csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertették, ahol Rastislav Polakovič, a rendőrség alelnöke, Stanislav Hromádka, a közrendvédelem igazgatója, valamint Juraj Tlacháč, a közlekedésrendészeti főosztály vezetője számolt be az elmúlt év tapasztalatairól.

A statisztikák szerint a legtöbb közlekedési baleset pénteken történt, míg a nap legkockázatosabb időszaka 12 és 16 óra között volt.

„A legtöbb közlekedési balesetet Eperjes megyében regisztráltuk”

– közölte Juraj Tlacháč. Az ország északkeleti részén 2254 baleset történt, míg a legkevesebb esetet Trencsén megyében jegyezték fel, ahol összesen 658 balesetet rögzítettek.

Nőtt a balesetek száma, csökkent a halálos áldozatoké

A közlekedési balesetek összesített száma ugyanakkor nőtt: 2025-ben 11 634 baleset történt, ami 183-mal több, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan azonban 35-tel csökkent a halálos áldozatok száma.

Csökkenést mutat a könnyű sérültek száma is, akikből 4884-et regisztráltak, ami 62 fős visszaesést jelent. Ugyanilyen mértékben, 1214-re csökkent azoknak a balesetet okozóknak a száma is, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt álltak. Ezzel szemben a súlyos sérültek száma nőtt: 29-cel emelkedve 843-ra.

A mobiltelefon és gyorshajtás továbbra is problémát jelent

A rendőrségi adatok szerint enyhe csökkenés mutatkozik a mobiltelefon-használattal és a gyorshajtással összefüggő közlekedési szabálysértések számában is. Ennek ellenére a hatóságok továbbra is kiemelt problémaként kezelik ezeket.

„Bár 2024-hez képest csökkenést tapasztalunk, a mobiltelefon-használat továbbra is a járművezetői kötelezettségek megszegései közé tartozik, és az egyik leggyakoribb baleseti ok”

– hangsúlyozta Rastislav Polakovič. Hozzátette: a rendőrség a közlekedésrendészettel együtt új technikai eszközök bevezetését készíti elő, hogy még hatékonyabban tudják kiszűrni az ilyen jellegű szabálysértéseket.

Kevesebb ittas és drogos sofőr az utakon

Jelentős javulás tapasztalható az alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetők számában is: a rendőrség közel ezerrel kevesebb ilyen esetet regisztrált, mint az előző évben. 2025-ben összesen 16 080 ilyen jogsértést dokumentáltak.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk