Mítosz és valóság határán: átfogó Attila-kiállítás nyílik január 23-án

Az elmúlt negyven év legjelentősebb, nemzetközi szinten is kiemelkedő Attila-tematikájú kiállítása nyílik meg 2026. január 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban – olvasható az intézmény hivatalos oldalán. A „Attila” című tárlat a hunok királyának alakját és emlékezetét 13 ország 64 múzeumából érkező, mintegy 400 műtárgy segítségével mutatja be.

Mint a múzeum honlapján írták, a kiállítás az Attila személyét övező mítosz és a történeti valóság kapcsolatát vizsgálja több tudományterület – egyebek mellett a régészet, a történetírás, a művészetek, az antropológia és az archeogenetika – nézőpontjából. A tárlat egyúttal hidat képez a legendás hun vezér keleti és nyugati kultúrákban élő emlékezete között, bemutatva azt is, miként formálódott Attila képe az elmúlt másfél évezred során.

A Magyar Nemzeti Múzeum tereiben megrendezett időszaki kiállítás 1600 év Attila-képét és Attila-mítoszait idézi meg, a hun kortól egészen napjainkig.

A tematikus egységeken végighaladva a látogatók betekintést nyerhetnek a hun kor világába, megismerhetik az Attilát körülvevő elit reprezentációját, valamint azokat a műkincseket és elméleteket, amelyek Attila emlékezetét és utóéletét formálták

– jegyezték meg a szervezők.

A múzeum közlése szerint rendkívüli műtárgyegyüttes kerül bemutatásra, amelyhez hasonló válogatást a hazai közönség eddig nem láthatott. A kiállított tárgyak az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Kazahsztánból, Üzbegisztánból, Romániából, Szlovákiából és Magyarországról érkeznek, a világ legjelentősebb múzeumainak gyűjteményeiből. Mint kiemelték, a British Museum, a Louvre Abu Dhabi és a bakui Nemzeti Múzeum kivételes hun kori kincsei is láthatók lesznek Budapesten.

A nagyszabású kiállítás előkészületei már javában zajlanak, és a tárlat legnagyobb műtárgya is megérkezett: Haan Antal Nagy Leó találkozása Attilával Róma falai alatt című monumentális festménye. A Magyar Nemzeti Múzeum közölte, hogy a mű a Raffaello által X. Leó pápa megrendelésére készített, mintegy 5×7,5 méteres vatikáni freskó csaknem eredeti méretű másolata, amely I. Nagy Szent Leó pápa és Attila legendás találkozását ábrázolja.

Az alkotás a kiállítás egyik fő attrakciója lesz, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe tartozó festményt ugyanis a közönség több mint száz éve nem láthatta.

Mint felidézték, a békéscsabai születésű Haan Antal a vallás- és közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston megbízásából 1874 és 1881 között készítette el a vatikáni stanzák három Raffaello-freskójának másolatát a Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára, köztük az Attila és Nagy Szent Leó találkozását megörökítő jelenetet is.

A választást az indokolta, hogy a korszak magyar történetírása és közgondolkodása Attilát a magyarok ősének, a Hun Birodalmat pedig a magyar államiság előképének tekintette. A festmény restaurálása hónapokkal ezelőtt kezdődött meg az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, és a mű az Attila-kiállítás ideje alatt, január 23. és július 12. között lesz látható a Magyar Nemzeti Múzeum József nádor termeiben.

A 2026. január 23. és július 12. között látogatható kiállítást gazdag kísérőprogram-sorozat egészíti ki.

A múzeum oldalán megfogalmazottak szerint nemzetközi konferenciával, tudományos előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, hagyományőrző családi és gyermekprogramokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, kézműves-tevékenységekkel, könyvbemutatókkal, filmvetítésekkel és élő zenei programokkal is készülnek a szervezők.

A tárlat látogatói nemcsak élményekkel és ismeretekkel gazdagodhatnak: mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeum boltjában megvásárolhatók lesznek az Attila-kiállításban bemutatott legszebb ékszerek és viseletek típusrekonstrukciói is. A kínálatban karperecek, gyűrűk, fülbevalók, cikádafibulák és övcsatok szerepelnek.

BN/MTI/Magyar Nemzeti Múzeum