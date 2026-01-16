Kotlárnak nincs tudomása az ellene zajló büntetőeljárásról

Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálásáért felelős kormánybiztos azt állítja, nincs tudomása arról, hogy büntetőeljárás folyik ellene. Erről a Plus 7 dní írt, a hetilap tájékoztatása szerint rémhírterjesztéssel gyanúsítják Kotlárt.

„Nincs tudomásom semmiféle eljárásról, és nem kaptam róla hivatalos értesítést” – mondta Kotlár a hírügynökségnek.

Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a kapitányság bűnügyi osztálya eljárást folytat Kotlár ellen rémhírterjesztés miatt.

„Mivel a nyomozás folyamatban van, az objektivitás, valamint a nyomozás meghiúsításának elkerülése érdekében semmilyen további információval nem szolgálhatunk” – tette hozzá Szeiff.

A kerületi ügyészség tavaly októberben indított büntetőeljárást Kotlár kijelentései miatt.

TASR/Felvidék.ma