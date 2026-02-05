Fico szerint az ügyészség az ellenzék oldalán beavatkozott a politikai harcba

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szerint az ügyészség az ellenzék oldalán beavatkozott a politikai harcba. Állításával Rastislav Remeta pozsonyi kerületi ügyész csütörtöki sajtótájékoztatójára reagált, aki az Ukrajnának ajándékozott haditechnikai felszerelésekkel kapcsolatos nyomozás eredményéről tájékoztatott.

Szerinte a kerületi ügyész azt akarja jelezni az ellenzéki pártoknak, hogy megfelelő lenne a legfőbb ügyészi posztra. Fico erről a közösségi oldalán megjelent kisvideóban beszélt. A kormányfő összekapcsolta Remeta csütörtöki, valamint Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerdai (február 4.) sajtótájékoztatóját.

„A kormány nem tart sajtótájékoztatókat az ügyészség tevékenységéről, furcsa, hogy az ügyészség két nap alatt két politikai sajtótájékoztatót tartott a kormány tevékenységével kapcsolatban.

Remeta pozsonyi kerületi ügyész mai sajtótájékoztatója világos választ adott arra a kérdésre, miért támadta tegnap nyilvánosan a kormányt Žilinka legfőbb ügyész” – mondta Fico. Ismét visszatért arra, hogy sokan bírálják a jelenlegi kormánykoalíciót, mert nem tett eleget a korábbi „rettenetes, politikai célú jogi visszaélések” helyrehozása érdekében. Hozzáfűzte, több tucatnyi feljelentés született. „Hogy mit kezdenek velük, azt ma bemutatta a kerületi ügyész” – folytatta Fico.

A kormányfő arról is meg van győződve, hogy a MiG-29-es vadászgépek teljes értékű védelmet biztosítottak Szlovákiának, az S-300-as rendszert pedig állítása szerint azonnal bevetették Ukrajnában, tehát nem lehetett működésképtelen az átadáskor.

Fico hozzáfűzte, az ügyészség megelégedett azzal, hogy az előző kormány tagjai kijelentették, hogy a törvényeknek megfelelően jártak el.

Az előző kormányzati ciklusban Ukrajnának nyújtott segítség miatt indított négy büntetőeljárás közül hármat már lezártak a bűnüldöző szervek. Vagy leállították a büntetőeljárást, vagy elutasították a büntetőfeljelentést. Ez vonatkozik a MiG-29-es vadászgépek és az S-300-as légvédelmi rendszer elajándékozására, valamint a vadászgépek szervizelésére vonatkozó szerződés felbontására is egy orosz céggel. Tovább vizsgálja a rendőrség a műszaki leírás átadásának ügyét az ukrán katonai attasénak – jelentette be csütörtökön Rastislav Remeta pozsonyi kerületi ügyész.

