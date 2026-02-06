Örökség, amely közösséggé formál

A Gömör és Nógrád öröksége című füzet nem csupán egy projektnap dokumentuma, hanem egy csaknem két évtizede épülő pedagógiai gondolkodás lenyomata.

Gömörben a projektnapok gyökerei 2008-ig, Sajógömörig nyúlnak vissza, amikor útjukra indultak azok a pedagógiai projektek és projektnapok, amelyek célja azóta is változatlan:

felfedezni, megérteni és továbbadni a tájhaza – Gömör és Nógrád – természeti, épített és szellemi értékeit.

A 17. pedagógiai projekt, amely 2024. június 19-én a Rimaszécsi Alapiskolában valósult meg, tizennégy gömöri és nógrádi magyar iskola tanulóit és pedagógusait hívta közös munkára.

A részt vevő csapatok saját településük örökségét kutatták: régi fényképek történeteit, elfeledett mesterségeket, legendákat, táji értékeket, épített emlékeket és kiemelkedő személyiségeket. A sokszínű témák mögött közös szándék húzódik: értékközösséget teremteni, amelyben a fiatalok megtanulják tisztelni azt a világot, amely körülveszi őket.

A kötet Kányádi Sándor Előhang című versével indul, amely már az első oldalon kijelöli az értelmezési horizontot: az örökség nem mozdulatlan múlt, hanem megszólítható, továbbélő hagyaték. Ezt a gondolatot bontja ki Ádám Zita előszava, Örökségünk megbecsülése címmel.

Az előszó világosan megfogalmazza a projektek lényegét: közösségben tanulni meg látni, észrevenni, felfedezni, kutatni és felelősséget vállalni mindazért, amit elődeinktől kaptunk, és amit az utánunk jövőknek hiánytalanul kell továbbadnunk.

A tanulók munkája során régi szokások és hagyományok kerültek felszínre, amelyek egykor örömtelivé és emlékezetessé tették a közösségek mindennapjait. Ezek az élmények – a felkészítő pedagógusok odaadó munkájának köszönhetően – nem pusztán ismeretként rögzültek, hanem személyes tapasztalattá váltak.

A projektfolyamat megtanította a diákokat együtt gondolkodni, egymás kezét megfogni, és közösen felelősséget vállalni az élhető környezetért, az épített és szellemi örökség védelméért.

A kötetben szereplő tizennégy projektismertető kerek egésszé áll össze

A helyi történetek tágabb összefüggésekbe ágyazódnak, a látókörök kitágulnak, a tudás megsokszorozódik. A több hónapos közös munka nemcsak ismeretet adott, hanem közösséget is teremtett – ez pedig minden ilyen pedagógiai projekt egyik legfontosabb hozadéka.

A kötetben bemutatott projektek

A Nagybalogi MTNY Alapiskola Egy régi fénykép igaz története című projektjében egy archív felvétel nyomába eredve tárta fel a múlt eseményeit. A diákok a kép mögött rejlő emberi sorsokat, helyi történeteket és közösségi emlékezetet kutatták, megmutatva, miként válhat egyetlen fénykép a helytörténeti emlékezés kulcsává.

Az Almágyi Alapiskola és Óvoda Környékünk gyöngyszemei című munkájában a település és környéke természeti és épített értékeit vette számba. A projekt rávilágított arra, hogy a mindennapokban természetesnek tűnő táji elemek milyen különleges értéket hordoznak, ha figyelemmel és tudatos szemlélettel közelítünk hozzájuk.

A pelsőci Dénes György Alapiskola A gótikus út című projektje a térség középkori épített örökségét állította középpontba. A tanulók a gótikus stílus jegyein keresztül ismerkedtek meg a régió templomaival és műemlékeivel, hangsúlyozva azok történeti és kulturális jelentőségét.

A feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola A tündérvártól a palócság mosakodó Mekkájáig – Ajnácskő című projektje legendát, történelmet és népi hagyományt kapcsolt össze. A diákok Ajnácskő várának mondavilágát és a környék gyógyhatású vizeinek kultúráját dolgozták fel, bemutatva a palócság sajátos szellemi örökségét.

A füleki Mocsáry Lajos MTNY Alapiskola Hol megérint a múlt… című munkája személyes hangvételű időutazásra hívta az olvasót. A projekt a múlt kézzelfogható emlékein keresztül segítette a tanulókat abban, hogy kapcsolatot teremtsenek elődeik életével és örökségével.

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium Fábry János, a kovászember című projektjében egy meghatározó helyi személyiség életútját és szellemi hagyatékát dolgozta fel. A diákok Fábry János alakján keresztül azt vizsgálták, miként képes egy ember közösséget formálni, értékeket közvetíteni és példát adni.

A Bátkai Alapiskola és Óvoda Bátka és környéke öröksége című projektje a település történelmi, természeti és kulturális értékeit gyűjtötte csokorba. A munka során a helyi identitás erősítése került előtérbe, hangsúlyozva a szülőföldhöz való kötődés fontosságát.

A Rimaszécsi Alapiskola Vály-völgyi örökségeink című projektje a táj természeti adottságait és az emberi munka nyomait mutatta be. A tanulók feltárták, hogyan alakult egymás mellett és egymásra hatva a természet és a közösség élete a Vály-völgyben.

A Rimaszécsi Speciális MTNY Alapiskola A rimaszécsi szárnyas boroní című projektje egy helyi legenda feldolgozásán keresztül hozta közelebb a diákokhoz a szájhagyomány útján fennmaradt történetek világát. A mesei elemek mögött a közösségi emlékezet és a fantázia értékteremtő szerepe bontakozott ki.

A Hanvai MTNY Alapiskola Hanva értékei Gömörnek című munkája a település kulturális, történeti és természeti kincseit tárta fel. A projekt célja annak bemutatása volt, hogy egy kis közösség is jelentős értékek hordozója lehet a tágabb régió számára.

A tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola Kalandozás a Tengerszem titokzatos birodalmában című projektje a természet misztikus és tudományos megközelítését ötvözte. A diákok a Tengerszem természeti különlegességeit fedezték fel, miközben a környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet.

A Dereski MTNY Alapiskola Régi mesterségek nyomában a Turóc mentén (Deresk és Lévárt) című munkájában a hagyományos foglalkozások világát idézte meg. A projekt bemutatta, miként biztosították ezek a mesterségek egykor a közösségek megélhetését és kulturális önazonosságát.

A Sajógömöri MTNY Alapiskola Kapás szobor a várdomb tövében című projektje egy helyi emlékhely történetét és szimbolikáját tárta fel. A diákok azt vizsgálták, hogyan válhat egy szobor a közösségi emlékezet és tisztelet kifejezőjévé.

A Szilicei MTNY Alapiskola A vízivó sárkány nyomában című projektje a helyi mondavilág és a természeti jelenségek kapcsolatát dolgozta fel. A történeteken keresztül a tanulók rávilágítottak arra, miként fonódik össze a fantázia, a hagyomány és a táj valósága.

A Gömör és Nógrád öröksége című kiadvány a Pro Scholis gondozásában, Ádám Zita szerkesztésében, Magyarország Kormánya és a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával jelenhetett meg.

Köszönet illeti az SZMPSZ vezetőségét, a Rimaszécsi Alapiskola igazgatóságát, pedagógusait és segítőit, valamint mindazokat az intézményeket és tanárokat, akik hozzájárultak a projektnap és a kötet megszületéséhez.

Ez a könyv olvasásra hív: arra, hogy megálljunk, körülnézzünk, és felismerjük, milyen gazdag örökség vesz körül bennünket. Egyben feladatot is ad – őrzőivé és továbbadóivá válni mindannak, ami Gömört és Nógrádot élő, értékekben gazdag tájegységgé teszi.

HE/Felvidék.ma