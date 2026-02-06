A Smer-SD szerint még a választás előtt lehetne legfőbb ügyészt választani

Robert Kaliňák védelmi miniszter és Tibor Gašpar parlamenti alelnök (mindkettő Smer-SD) is elképzelhetőnek tartja, hogy még jövő ősszel, a parlamenti választás előtt új legfőbb ügyészt válasszanak.

Szerintük ajánlatos jó előre megválasztani a legfőbb ügyészt, erről a védelmi minisztériumban tartott pénteki sajtótájékoztatón beszéltek.

„Úgy gondolom, ez egy nagyon jó ötlet. Végül is az új legfőbb ügyészt nem azután kell megválasztani, hogy a jelenlegi megbízatása letelik, hanem előtte. Hiszen az államfőt is, azt hiszem négy-öt hónappal korábban választjuk meg a beiktatása előtt, tehát ez teljesen rendben van”

– mondta Kaliňák.

A többi kormánypárttal még nem tárgyaltak erről.

Gašpar leszögezte,

a kormánypártok nem tervezik, hogy idő előtt lecserélik Maroš Žilinka jelenlegi legfőbb ügyészt, de objektivitást várnak el az intézménytől.

Žilinka megbízatása hét évre szól, 2027 decemberében telik le.

TASR/Felvidék.ma