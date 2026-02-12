A diákok alig fele érzi magát biztonságban Nyitrán

A nyitrai alapiskolákban a tanulók 53 százaléka érzi magát biztonságban – derül ki abból a felmérésből, amelyet 1578 diák bevonásával, 22 iskolában végeztek.

Az adatok szerint a gyerekek 60 százaléka tartja magát pszichés szempontból egészségesnek, ugyanakkor rendszeres jóllétről csupán 37 százalékuk számolt be – közölte a városháza.

Nemzetközi program része

A kutatás a Planet Youth program keretében zajlott. A nemzetközi megelőzési kutatási projekt a gyermekek és fiatalok életminőségére, mentális jóllétére, kapcsolataira, szabadidős tevékenységeire és kockázati magatartására fókuszál.

A városvezetés tájékoztatása szerint jelenleg Nyitra az egyetlen szlovákiai város, amely aktívan és rendszerszinten kapcsolódott be a programba.

A biztonságérzet túlmutat a fizikai védelmen

A városi hivatal szerint az eredmények arra utalnak, hogy sok gyermek nem érzi magát biztonságban az iskolában, és csak kisebb részük tapasztal tartós jóllétet.

Mint hangsúlyozták, a biztonság nem csupán fizikai védelmet jelent, hanem azt is, hogy a gyermek félelem nélkül megszólalhat-e, meghallgatják-e, és számíthat-e védelemre. Ha hiányzik a felnőttekbe vetett bizalom, vagy a problémákra késve érkezik reakció, az tovább erősíti a fenyegetettség érzését.

Figyelni kell a bántalmazás jeleire

A Planet Youth program ajánlásokat fogalmaz meg a szülők és pedagógusok számára is. A városi hivatal szerint fontos időben észrevenni az iskolai zaklatás, megalázás vagy kirekesztés jeleit, mert már egy kisebb beavatkozás is jelentős változást hozhat egy gyermek számára.

Emellett teret kell biztosítani az érzelmekről szóló beszélgetéseknek, erősíteni kell az iskola és a szülők együttműködését, valamint támogatni kell a pedagógusok továbbképzését, amely a bizalomra és a biztonságos tanár–diák kapcsolatra épít.

