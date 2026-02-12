Dunaszerdahelyi Polgári Pont – Élettörténet – életutak, amelyek összekötnek

A Dunaszerdahelyi Polgári Pont „Élettörténet” beszélgetőest-sorozata 2026 januárjában indult útjára a Gradus Montana Polgári Társulás szervezésében, azzal a céllal, hogy közelebb hozza egymáshoz a város lakóit és azokat a helyi személyiségeket, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és életútjukkal meghatározó módon gazdagítják a közösséget. A kezdeményezés olyan közösségi teret kíván teremteni, ahol valódi párbeszéd alakulhat ki és inspiráló életpéldák kerülnek reflektorfénybe.

A sorozat első alkalma 2026. január 21-én valósult meg a Csallóközi Múzeumban „Zenével átszőtt életút” címmel. A beszélgetés vendége Érsek Rezső, a Szent György Kórus karnagya, Dunaszerdahely Pro Urbe-díjasa volt. Az est során a közönség személyes visszaemlékezéseken, zenei betéteken és több évtizedes pályát felölelő történeteken keresztül ismerhette meg a karnagy életútját, valamint a zene és a közösségi szolgálat szoros kapcsolatát. A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, és megerősítette a szervezők szándékát: jelentős igény van az ilyen jellegű, közvetlen hangvételű, tartalmas találkozásokra.

A beszélgetéssorozat következő vendége 2026. február 16-án, 18 órától Gál Tamás, Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező és színigazgató, Dunaszerdahely szülötte lesz. Az est során a közönség betekintést nyerhet a művész életútjába, pályájának meghatározó állomásaiba, sikereibe és kihívásaiba, valamint abba, miként határozta meg munkásságát a szülővároshoz való kötődés és az alkotói elhivatottság. A beszélgetésnek ismét a Csallóközi Múzeum ad otthont.

Az „Élettörténet” estek havonta kerülnek megrendezésre, és a kultúra, a művészet, a közélet, az oktatás, valamint a közösségi szerepvállalás témái köré szerveződnek. A szervezők célja, hogy láthatóvá tegyék a közösség rejtett értékeit, erősítsék az emberi kapcsolatokat, és teret adjanak az egymás iránti figyelemnek, a párbeszédnek és az inspirációnak.

A Dunaszerdahelyi Polgári Pont minden érdeklődőt szeretettel vár a következő beszélgetőestre is, amely ismét egy tartalmas, emberközeli és gondolatébresztő találkozást ígér.

A rendezvényről további információkat az Eseménynaptárunkban találnak.

Felvidék.ma/DPP