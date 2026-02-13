Bírálja az ellenzék a parlamenti ülés napirendjének megváltoztatását

Az ellenzéki pártok kritizálják a jelenlegi parlamenti ülés napirendjének megváltoztatását, miután a parlament megszakította pénteki ülését. Attól tartanak, hogy a kormánykoalíció képviselői ezzel két hónap szabadságot szavaztak meg maguknak és az ülés márciusi folytatására nem jönnek el.

„Úgy érzem, emlékeztetnem kell arra, hogy a gyerekek kapnak szünidőt, nem a parlamenti képviselők.

Ez teljesen nevetséges, megoldatlan gazdasági kérdések várnak még ránk, de a képviselők vakációzni mennek.

És ez nagyon szomorú. Nekünk üléseznünk kellene, méghozzá éjjel-nappal, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, ugyanis ezen az ülésen szinte semmit sem oldottunk meg” – jelentette ki Igor Janckulík, a KDH frakcióvezetője.

Igor Matovič, a Slovensko mozgalom elnöke hangsúlyozta, hogy a gyorsított eljárásra szánt javaslatokról való szavazás elnapolásával a koalíció semmibe veszi a házszabályt.

„Ez egy újabb bizonyítéka a hatalom mérhetetlen arroganciájának. Semmibe veszik az alkotmányt, a házszabály rendelkezéseit, és a több mint egymillió ellenzéki szavazót”

– véli Matovič.

Lucia Plaváková (PS) képviselőnő abszurdnak tartja, hogy a parlament nem fog márciusban szavazni. „Már a gombokat sincs kedvük nyomogatni, pedig a nagy részük csak ennyit csinál. Legtöbbjüknek csak ennyi a dolga, de nyilván már ez is megterhelő számukra. Lényegében úgy gondolják, hogy jöjjenek csak be az ellenzéki képviselők és tárgyalják meg a törvényjavaslatokat, melyek már hosszabb ideje nem kerültek sorra” – jelentette ki Plaváková.

Mint hozzátette, magával a márciusi tárgyalással nincs gondja. Pénteken a képviselők megszakították a parlament 46. ülését, mely a terv szerint március 17-én folytatódik és március 20-án ér véget. A változásokat a pénteki ülésen szavazták meg. Szavazás ezeken a napokon nem lenne, a képviselők csak a következő, április 14-én kezdődő ülésszakon szavaznának a megtárgyalt napirendi pontokról.

