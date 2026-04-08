Marček megtagadta a vallomástételt a bíróságon

Megtagadta a vallomástételt szerdán a már jogerősen elítélt Miroslav Marček a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok megrendelésének tárgyalásán a bazini Speciális Büntetőbíróságon.

Marčeket már jogerősen 25 év szabadságvesztésre ítélték Ján Kuciak újságíró és Martina Kušnírová megölése ügyében.

Élve ehhez fűződő jogával, Marček megtagadta a vallomástételt, hogy elkerülje az esetleges további büntetőeljárást saját maga ellen.

A bíróság annak ellenére elővezettette a szerdai tárgyalásra, hogy levélben előre tájékoztatta a szenátust, megtagadja a vallomástételt, és kérte, hogy tekintsenek el az elővezettetésétől. Marček 2018 szeptembere óta tölti büntetését, jelenleg az illavai fegyházban.

A vallomástételt már 2022 májusában is megtagadta az akkori tárgyaláson, akkor arra hivatkozva, hogy a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében is vádlottként szerepel.

A Nyitrai Kerületi Ügyészség 2025-ben leállította az ellene indított büntetőeljárást ebben az ügyben.

Marek Para, Marian K. ügyvédje a szerdai tárgyalási nap elején bemutatta a bíróságnak az Alkotmánybíróság március 24-i döntését, mellyel elutasította a védelem alkotmányos panaszát. Ezt a Legfelsőbb Bíróság döntése miatt nyújtották be, mert feltételezett összeférhetetlenség miatt nem zárta ki a bírói szenátusból Ján Buvala bírót. Az Alkotmánybíróság határozata szerint ezzel a kérdéssel fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárás során lehet foglalkozni.

A bírói szenátus Marian K. beadványával is foglalkozott, aki azt kérte, hogy vegyék ki a periratból az ő és a védői közötti kommunikációt. Miroslav Mazúch, a szenátus elnöke bejelentette, hogy megvizsgálták és indokolatlannak találták ezt a javaslatot. Emellett a vádlott nem pontosította, hogy konkrétan melyik kommunikációra vonatkozik a beadványa.

