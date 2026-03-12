Home Itt és Most Március 18-tól kihelyezett iroda segíti a galántai Samsungban az elbocsátott alkalmazottakat
Itt és Most

Március 18-tól kihelyezett iroda segíti a galántai Samsungban az elbocsátott alkalmazottakat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Erik Tomáš (Fotó: Pravda.sk)
Március 18-tól kihelyezett iroda nyílik a galántai Samsungban, hogy az elbocsátott alkalmazottak segítségére legyen az elhelyezkedésben – jelentette be csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.
„Tegnap (március 11.) a Samsung központja megerősítette, hogy megnyílhat a kihelyezett iroda az üzem területén. Az elbocsátott alkalmazottaknak nyújt segítséget, hogy más üzemekben helyezkedhessenek el. Március 18-tól fog működni, hetente egy napon” – mondta.
A miniszter hozzátette, amennyiben szükség lesz rá, heti több alkalommal működik majd az iroda. „Megállapodtunk a galántai munkahivatallal, hogy munkabörzét szervez, legkésőbb júniusig, amikor megkezdődik a tényleges elbocsátás” – jelentette ki Tomáš.
„A galántai munkaügyi hivatal arról is tájékoztatott, hogy már tárgyalt az Amazon céggel, és hamarosan tárgyalásokat kezd a Stellantisszal a és Jaguarral” – tette hozzá. „A galántai munkahivatal, valamint a Samsung is nyitott az együttműködésre, ezt az ottani látogatásunkkor is leszögezték. Tehát nagyon aktívan állunk hozzá, hogy új munkahelyeket keressünk azoknak, akik elveszítik az állásukat a Samsungban” – zárta a miniszter.
TASR/Felvidék.ma
