Március 15-én 60 ezer kilométert megtéve együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága

Összesen 122 Kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazik 60 ezer kilométert megtéve a nemzeti ünnepen, legalább egy országhatárt átlépve, egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni, a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programjával.

A nagy múltú program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezhessenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény és emlék, valamint személyes kapcsolat szülessen a diákok és tanárok között.

A Diákutaztatási Program 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatására bármely Kárpát-medencei magyar középiskola pályázhatott. A pályázaton előnyt élveztek azok az iskolák, akik vállalták, hogy utazásuk alkalmával megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc születésének 350. jubileumáról.

Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen.

Az utazó iskolák listája ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma