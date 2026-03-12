Home Itt és Most Több szlovákiai bíróságon volt bombariadó
Több szlovákiai bíróságon volt bombariadó

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TVnoviny.sk

Csütörtökön bombariadó volt az ország számos bíróságán, az épületeket kiürítették.

Bombát egyelőre sehol nem találtak, de néhány épület átvizsgálása még folyamatban van, több helyen viszont folytatódhattak a tárgyalások – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Anna Bečková Ragasová, a Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Rendészet (ZVJS) szóvivője.

Hozzátette, bombariadó volt például a besztercebányai, a rózsahegyi és a nyitrai bíróságon.

A rendőrség rémhírterjesztés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

TASR/Felvidék.ma

