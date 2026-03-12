Több szlovákiai bíróságon volt bombariadó

Csütörtökön bombariadó volt az ország számos bíróságán, az épületeket kiürítették.

Bombát egyelőre sehol nem találtak, de néhány épület átvizsgálása még folyamatban van, több helyen viszont folytatódhattak a tárgyalások – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Anna Bečková Ragasová, a Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Rendészet (ZVJS) szóvivője.

Hozzátette, bombariadó volt például a besztercebányai, a rózsahegyi és a nyitrai bíróságon.

A rendőrség rémhírterjesztés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

TASR/Felvidék.ma