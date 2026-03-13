Home Régió A bábterem és az öltözők felszereltségének korszerűsítése a Füleki Városi Művelődési Központban
Régió

A bábterem és az öltözők felszereltségének korszerűsítése a Füleki Városi Művelődési Központban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: VMK Fülek)

A Füleki Városi Művelődési Központ 2025-ben 5000 euró támogatást kapott a Művészeti Alaptól a bábterem és az öltözők felszereltségének javítására.

A sikeres pályázat keretében új, rakásolható székek és összecsukható asztalok beszerzésére pályáztak az ún. bábterembe, amelyet rendszeresen használnak a központ mellett működő csoportok.

A pályázatnak köszönhetően részben megújult a színpad melletti öltözők berendezése is: az új székeken kívül tükrös toalettasztalokat is vásároltak.

A támogatásból néhány reflektort és reflektorállványt is beszereztek, amelyek részben pótolják a terem hiányzó világítástechnikai felszerelését.

A pályázatnak köszönhetően sikerült a régi székeket kényelmesebb, új darabokra cserélni, amit minden bizonnyal nemcsak a bábteremben rendszeresen próbáló énekkarok és egyéb csoportok, hanem az itteni egyéb rendezvények résztvevői is értékelnek majd.

(Fotó: VMK Fülek)

Négy összecsukható asztal és a már említett, egymásra rakható székek beszerzésével lehetővé válik a tér rugalmas és hatékony átrendezése a különböző workshopok és kreatív foglalkozások számára is, így megfelelő körülményeket tudnak biztosítani azok résztvevőinek is.

A színházterem melletti öltözőkbe vásárolt új székek és toalettasztalok méltóbb körülményeket biztosítanak az ide érkező fellépőknek és művészeknek.

VMK/Felvidék.ma

