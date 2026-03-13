A márciusi ifjak öröksége Komáromban

Közös versmondással tisztelegtek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hősei előtt március 13-án Észak-Komáromban, ahol óvodások, alapiskolások és középiskolások gyűltek össze a Petőfi-szobornál. A Felvidéki Értékőrzők és a Kárpátia Sport Polgári Társulás szervezésében megvalósult rendezvényen a résztvevők együtt idézték fel a márciusi ifjak örökségét, majd közösen szavalták el a Nemzeti dalt.

A megemlékezést Michač Szilvia vezette, aki köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Keszegh Béla polgármestert, valamint a városi és iskolaügyi élet jelen lévő képviselőit. A szervezők hangsúlyozták, hogy évről évre szeretnék közösen megünnepelni ezt a napot a diákokkal Petőfi szobránál, hiszen a költő a szabadságharc egyik legfontosabb jelképe.

Az ünnepi műsorban felléptek a Tulipán Óvoda növendékei, a Munka Utcai Alapiskola és az Eötvös Utcai Alapiskola diákjai, valamint a Marianum Egyházi Iskolaközpont és a Speciális Iskola tanulói. A gyerekek versekkel és énekekkel idézték meg a forradalom szellemét.

A program részeként közös előadásban csendült fel a Klapka-induló Stirber Lajos nyugalmazott zenepedagógus hegedűkíséretével, Petőfi egyik megzenésített versét pedig Sámson Gizella adta elő.

Keszegh Béla polgármester beszédében arra biztatta a fiatalokat, hogy bátran mondják el a véleményüket, becsüljék meg a szabadságot, és közösségben gondolkodjanak, mert vannak célok, amelyeket csak összefogással lehet elérni.

Pallag György, a szervező polgári társulások elnöke arra emlékeztetett, hogy a kezdeményezés már több évre nyúlik vissza, és célja, hogy a diákok ne csupán a történelemórákon találkozzanak a szabadságharc emlékével, hanem közösen meg is éljék annak üzenetét. A szervezők ezért ezúttal is a Petőfi-szobornál hívták egybe a fiatalokat, ahol együtt mondták el a Nemzeti dalt.

A program egyik különleges eleme az alkalomra megfogalmazott tizenkét pont volt, amelyet a jelenlévő gyerekek közösen fogadtak el. A pontok a szabadság, a felelős vezetés, az egymás iránti tisztelet, a béke, a törvények betartása és az összetartozás fontosságát hangsúlyozták. A válasz minden pont után ugyanaz volt: „Így kívánjuk.”

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével ért véget, majd a résztvevők megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát.

∗∗∗

Az ünnepi hétvége további megemlékezéseket is tartogat Komáromban. Március 14-én, szombaton 16.30-tól a komáromi óvodák és iskolák ünnepi műsorára várják az érdeklődőket az Egressy Béni Városi Művelődési Központba, ahol a „Haza a magasban” című rendezvény keretében több helyi oktatási intézmény növendékei és diákjai lépnek fel, a műsort követően pedig megkoszorúzzák Egressy Béni szobrát. Március 15-én, vasárnap 16.30-tól a Csemadok területi választmánya szervez megemlékezést a Jókai-szobornál, ahol beszédet mond Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, majd 17 órától a Csemadok Komáromi Alapszervezete emlékezik a Klapka téren a hősökre, ahol Kovács Balázs, a nemzetközi kapcsolatok szakértője tart ünnepi szónoklatot.

Szalai Erika/Felvidék.ma