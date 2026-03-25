Március végén együttes ülést tart a szlovák és a cseh kormány

Március 31-én, kedden együttes ülést tart a szlovák és a cseh kormány – jelentette be a Nyitrai járásban, Nyitraújlakon tartott kihelyezett kormányülés után Robert Fico miniszterelnök.

„A március 31-ei közös kormányülés Csehországban lesz” – mondta Fico, majd hozzátette, ha szükség lenne arra, hogy a szlovák kormány külön is tárgyaljon, Csehországban tartják meg az ülést. „Akkor nem lenne szükség az április elsejei ülés megtartására, de az olajválság miatt nem zárom ki ezt sem” – mondta.

Az együttes kormányülést a Morva-sziléziai kerületben, a Nová Horka-kastélyban tartják.

2024 áprilisának végére, vagy május elejére tervezték a két ország kormánya közötti konzultációt, de erre végül nem került sor. Az akkori kormány törölte ezt a tervet azzal az indokkal, hogy nem ért egyet a szlovák kormány egyes külpolitikai lépéseivel, Szlovákia ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjával.

Korábban 2023 áprilisában, Trencsénben ülésezett közösen a két kormány.

