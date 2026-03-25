A Petőfi-programosok szakmai találkozója

A Petőfi Sándor Program Felvidéken szolgáló ösztöndíjasai Kassán, a Rovás Polgári Társulás székházában gyűltek össze, hogy tapasztalatot cseréljenek és tematikus előadások segítségével inspirálódjanak további munkájukhoz.

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága kiemelt figyelmet fordít az elszakított területeken és a diaszpórában élő magyarság helyzetére. Ennek jegyében indult el 2013-ban a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP), amelynek keretében olyan szakembereket küldenek a világ különböző pontjaira, akik tevékenységükkel támogatják a helyi magyar közösségeket. Ezt követte 2015-ben a Petőfi Sándor Program (PSP) létrehozása, amely a Kárpát-medencében élő szórványmagyarság megerősítését szolgálja.

A sikeres pályázók kilenc hónapra érkeznek az őket fogadó szervezetekhez, ebben az időszakban ösztöndíjat kapnak a tevékenységükért. Elsősorban közösségi és kulturális tevékenységet látnak el: foglalkoznak hagyományőrzéssel, néptánccal, kézművességgel, cserkészettel, oktatással, neveléssel, rendezvényszervezéssel, marketinggel és sok mással is.

A 2025/2026-os program résztvevői szeptember 15-én álltak szolgálatba; a PSP keretében 33 ösztöndíjas érkezett a Kárpát-medence több régiójába.

A Felvidékre nyolcan kerültek, akik között vannak visszatérők is. Most került sor egy közös szakmai találkozóra, ahol megvitathatták az elmúlt hónapok történéseit.

A résztvevők együtt keresték a válaszokat arra, hogyan lehet még erősebb és összetartóbb magyar közösségeket építeni a külhoni térségekben, miként lehet az egyes szórványközösségek mindennapjait felpezsdíteni és tartalommal megtölteni.

Az „Ötlettől a megvalósításig – közösségszervezés a Felvidéken” elnevezésű kétnapos szakmai programot a Felvidéki Főosztály vezetője, Tóth László nyitotta meg. Tiszteletét tette továbbá dr. Hetey Ágota kassai főkonzul és Berényi János konzul. Az ösztöndíjprogram munkatársai közül Szabó Nóra, a PSP és a KCSP déli féltekéjének, valamint dr. Virág Ádám, a KCSP északi féltekéjének koordinátora vett részt.

Az üdvözlést követően a házigazda, Szabó Ottó festőművész tartott előadást a Rovás Polgári Társulás történetéről és képzőművészeti elköteleződéséről. A délutáni szekcióban Németh Nóra, a Hagyományok Háza munkatársa a fenntartható közösségszervezés kérdéseit járta körül, különös tekintettel arra, miként lehet hosszú távon működtetni a programokat.

Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Szövetség alapítója arról beszélt, mitől válik igazán hívogatóvá egy közösség, és mi ösztönzi a résztvevőket arra, hogy hétről hétre visszatérjenek.

Ezt követően két felvidéki ösztöndíjas, Dávid Zsuzsanna és Fábián Zoltán osztották meg tapasztalataikat arról, hogy mitől lesz igazán sikeres egy esemény.

A napot Menyhárt Barbara, a PSP kommunikációs munkatársa zárta előadásával, amelyben a közösségi média, a tartalomgyártás és a kommunikáció szükségességét állította középpontba.

A szakmai kereteken túl kötetlen esti beszélgetések, zenélés, valamint kirándulás is színesítette az együtt töltött időt. Másnap Debrődről indulva fedezték fel a Jászói Premontrei Apátságot és a Szadelő vidékét, hiszen közösséget építeni nemcsak munkával, hanem megélt élményekkel is lehet.

Az ösztöndíjasok június 15-ig látják el feladataikat, ezt követően új pályázati időszak veszi kezdetét.

Chovan Lilla/Felvidék.ma