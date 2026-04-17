Orbán Viktor: a jobboldali közösség teljes megújítására van szükség

A jobboldali közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube-csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek és vállalta a felelősséget a kampányért.

Orbán Viktor azt mondta,

a számok világosan beszélnek, ez egy egyértelmű vereség: a kormánypártok 2,3 millió szavazatot kaptak, az ellenfél pedig 3,1 milliót.

Úgy vélte, a korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a létezését, teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. „Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogyan eddig csináltuk, a jobboldali közösség sem tud tovább úgy élni, ahogy eddig élt, sok változásra van szükség” – fogalmazott. Hozzátette: ez nemcsak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő, rengeteg új mozgalom fog születni.

A kormányfő komoly kormányzati kudarcnak tartja, hogy a paksi atomerőmű-beruházás hosszú ideje húzódik, nem tudták befejezni, mert ha képesek lettek volna gyorsabban megépíteni, akkor a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, több és olcsóbb energia lenne.

Hozzátette, már meghatározták a Fidesz teljes megújításának feladatait, összehívták az országos választmányt és javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát is, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell. Június végére eljutnak oda, hogy a teljes megújulás első fázisán túl lesznek – közölte.

Kitért arra, vasárnap este az első eredmények után már látta, „hogy itt baj lesz”, látta, hogy a kampányuk nem működött, ugyanis arra számítottak, hogy a részvétel nagyjából olyan lesz, amilyen lenni szokott.

Arra kérdésre, ki a felelős ezért, Orbán Viktor azt válaszolta: a párt elnökeként ő, „ezt a felelősséget úgy, ahogy van, szőröstől-bőröstől, száz százalékban magamra kell vállalnom”.

A leköszönő miniszterelnök azt is mondta: akik a kormánypártokra szavaztak, „legyenek büszkék a döntésre, hogy jól szavaztak”. Egy olyan politikai erőre és programra szavaztak, amely bizonyított, nagyon komoly vívmányokat alkotott, és amiről biztosan tudják, hogy képes lenne a Magyarország előtt álló gondok megoldására – magyarázta. Hozzátette: „a helyes döntésünk tudatában méltóságteljesen kell viselnünk ezt a vereséget”.

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: ezzel nem állítja azt, hogy a másik 3,1 millió ember rosszul döntött. „Hogy az ő döntésük milyen volt, az majd kiderül” – mondta.

„A választók inkább a jövőről szavaztak, nem a múltról. Nekem az az érzésem, hogy többet várnak attól a Tisza Párttól, akire szavaztak, mint amit várnak tőlünk”

– jegyezte meg.

Elismerte azt is: a kormánynak voltak hibái; az okok összegyűjtéséhez még szükség lesz jó néhány vitára, ez zajlik a következő időszakban.

A korrupciós vádakra reagálva úgy vélte, azok biztosan szerepet játszhattak a Tisza Párt kétharmados győzelmében. Leszögezte azonban, hogy soha nem tűrt meg semmilyen korrupciót, a hatóságok eljárását mindig támogatta. Hozzátette, a korrupció nem azonos a „luxizással”, az ugyanis egy életmódkérdés, és ennek folytatása „öngyilkosság” lenne.

Az új kormányról szólva elmondta, a Tiszának volt egy világos vállalása, és reméli, hogy be tudják teljesíteni, hogy az emberek jobban tudjanak élni.

Orbán Viktor azt ígérte: minden jó dolgot támogatni fognak, és minden rosszat elleneznek, ott pedig, ahol rombolást tapasztalnak, ki fognak állni az igazságtalanság ellen.

Az például egyáltalán nem helyes, hogy a parlament által megválasztott köztársasági elnököt lemondásra szólították fel, hasonlóan az Alkotmánybíróságot vagy más alkotmányos intézményeket fenyegetni sem helyes – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta: a nemzeti vívmányok lerombolásával az emberek élete nem jobb, hanem rosszabb lenne, a következő kormánynak „nem rombolni kell, hanem építeni, a nemzeti vívmányok számát nem csökkenteni, hanem növelni”.

Ha a jobboldal átmegy a teljes megújuláson, nagyon hamar akcióképessé teheti magát és kiállhat az igazságtalanságok ellen, kiállhat az igazságtalanul bántott emberek mellett és kiállhat az elmúlt 16 év, a nemzeti vívmányok mellett – fogalmazott.

Elmondta, jelenleg a frakció teljes megújításán dolgoznak, mert azok az emberek, akik bejutottak a parlamentbe, nem azok, akikre ott szükség lesz.

Kifejtette, a vasárnapi választáson az Országgyűlésbe jutottak egy Fidesz-győzelem esetén tudtak volna jól dolgozni, ezért el kell végezni „az egész frakció újratervezését a pártlista alapján”.

Én egy jelentős átalakítást fogok majd támogatni – jelentette ki, hozzátéve, erről a bejutott képviselőkkel is meg kell egyeznie. Hozzátette: a párt szellemi műhelyeinek vezetőivel is tárgyalni fognak, a jövő héten pedig fideszes aktivistákkal találkoznak.

Saját jövőjével kapcsolatban azt mondta, nem ő, hanem közössége fogja eldönteni, mit csinál a következő időszakban.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt 16 évben kevesebb ideje volt a közösség szervezésére, és nem először várják tőle, hogy mozgalomszerűen szervezze újjá ezt a közösséget; közlése szerint a mostani a harmadik szervezési ilyen időszak a kezdetek és a 2002-es választási vereség után, és ő „nemcsak örömmel, hanem boldogan” fogja végezni ezt a munkát, ha felhatalmazást kap rá.

A politikus megjegyezte: mára a hagyományos politikai kategóriákat, mint a baloldal vagy a liberalizmus „a nap felszárította”, maradtak a patrióták és a globalisták, és ezen vonalak mentén kerülnek majd elő az élet nagy kérdései, mint a szuverenitás, a családtámogatások, a migráció vagy a háború és a béke ügye.

A hazafiaké a jövő, a nemzeti politikáé a jövő. Most a nemzeti oldal vereséget szenvedett, de a jövő ezé az oldalé

– jelentette ki Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma