Értékvadászok a felvidéki örökség nyomában

A Felvidéki Értékverseny egy többfordulós, interaktív vetélkedő, amelynek célja, hogy a diákok megismerjék a felvidéki közösségek helyi és nemzeti értékeit. Az országos megmérettetésen a gömöralmágyi Értékvadászok csapata végzett az első helyen. Témájuk a magyar nemzeti harcművészettel foglalkozó Felföldi Dalia Iskola volt.

A versenyt a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Felvidéki Magyar Értéktár szervezte. A megmérettetés középpontjában a felvidéki értékek, a hungarikumok és a nemzeti értékek megismertetése állt.

Az országos döntőbe a huszonhét alapiskolás csapat közül tíz jutott be.

Ők személyesen, az érsekújvári Csemadok Házban bizonyíthatták tudásukat. Emellett középiskolások számára is kiírtak kategóriát.

A diákok önállóan gyűjtötték az információkat és készítették a leírásokat, közösen kutattak, az online fordulókban pedig számítógépen oldották meg a feladatokat.

Az Almágyi Alapiskola és Óvoda színeiben négy kilencedikes diák indult: Tóth Imola, Simon Rebeka, Kunštár Klarisa és Molnár Mátyás. Csapatukat osztályfőnökük, Farkas Beáta vezette.

Minden csapatnak el kellett készítenie a saját címerét és pecsétjét. Az online fordulókban különféle feladványokat oldottak meg: kvízeket, keresztrejtvényeket, anagrammákat és matematikai feladatokat is.

A döntőbe jutás után a magyar kártya egyik lapját a saját térségükhöz kapcsolódó értékkel kellett párosítaniuk. Így esett a választás a Felföldi Dalia Iskolára, amelynek központja Gömörpéterfalán található. Az iskolát a Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság 2021-ben a kiemelt kulturális értékek közé, a legmagasabb értékszintre sorolta.

A kártyán látható volt a Dalia Iskola címere, az általuk használt fegyverek, valamint a kilences szám – utalva arra, hogy a csapat tagjai kilencedikesek. Élőben is válaszolniuk kellett arra a kérdésre, hogy miért éppen ezt az „aduászt” választották. Mindössze három perc állt rendelkezésükre, ezért a lényegre hagyatkozva kellett fogalmazniuk. A feladatokat megosztották egymás között, közösen készítették el a kártyát és írták meg a szöveget.

A döntőben további feladatok vártak rájuk: kitöltős és karikázós tesztek, képfelismerés, keresztrejtvény és gyorsasági kvíz.

Különleges kihívás volt a LEGO-s játék, amelyben egy felvidéki értéket kellett az útmutató alapján megépíteni, majd három mondatban bemutatni.

Az Értékvadászoknak a gömöri gömbsakk jutott. A verseny során az is kiderült számukra, hogy a felkészülésben érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a képfelismerésre, mert ez okozta a legtöbb nehézséget. Nevetve mesélik, hogy ma már a gömöri vakfutrinkát bárhol felismerik, és a halászleveket is meg tudják különböztetni.

A gömöralmágyi Értékvadászok összetétele jól működött: voltak, akik az elméleti tudásban jeleskedtek, mások a kreatív feladatokban voltak erősebbek. A sikerhez mindkettőre szükség volt. A Monitor 9-re és a középiskolai felvételire való készülődés mellett a Felvidéki Értékverseny is fontos része lett a mindennapjaiknak, amelyen lelkesen vettek részt a többi csapattal együtt.

Chovan Lilla/Felvidék.ma