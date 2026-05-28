Megkezdődhetnek a tárgyalások Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásáról

„Az Európai Bizottság június 16-án javasolni fogja az Ukrajna és Moldova EU-tagságáról szóló tárgyalási fejezetek megnyitását” – tudta meg egy magas rangú EU-s tisztviselőtől az Euractiv. A lap hozzáteszi, hogy a Bizottság a javaslatot az európai uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozóján, az EU-bővítésével is foglalkozó Általános Ügyek Tanácsának ülésén terjeszti elő.

Az ütemterv lehetővé tenné az EU vezetői számára, hogy két nappal később az Európai Tanács ülésén jóváhagyják a lépést. Ukrajna csatlakozási folyamatát eddig elsősorban Magyarország akadályozta, Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök következetesen blokkolta a csatlakozási pályázat előmozdítására irányuló erőfeszítéseket.

Magyar Péter kormányfő eddig annyit mondott az ukrán csatlakozással kapcsolatban, hogy a gyorsított eljárást nem támogatja, mert szerinte minden országnak ugyanazon a procedúrán kell átesnie. Áprilisban Marta Kos, az EU bővítési biztosa azt mondta, hogy az Ukrajna első tárgyalási klaszteréről szóló tárgyalások várhatóan azután kezdődnek, amikor Magyarországon megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, de még Ciprus június végéig tartó EU-elnöksége idején.

Ukrajna és Moldova EU-tagságának pontos feltételei még vita tárgyát képezik. Múlt héten Friedrich Merz német kancellár azt javasolta, hogy Ukrajna „társult tagként” csatlakozhasson az EU-hoz, teljes szavazati jog nélkül. Az ötletet Kijev néhány nappal később elutasította.

Kedden Espen Barth Eide, Norvégia külügyminisztere elutasította azokat a felvetéseket, miszerint Ukrajna csatlakozhatna az Európai Gazdasági Térséghez (EGT), ami a teljes jogú EU-tagság felé vezető út egyik ugródeszkája lehetne. Az EGT kiterjeszti az EU egységes piacát a nem EU-tagokra, így Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is.

Bár a tagság feltételeiről vita folyik, a csatlakozás folyamata egyértelmű. A tárgyalások hat különböző, úgynevezett „klaszterre” oszlanak, melyek az uniós jog területeit vagy „fejezeteit” tág tematikus politikai területekbe csoportosítják.

Minden klaszter megnyitásához mind a 27 uniós tagállam kormányának egyhangú jóváhagyása szükséges, a vétók pedig szüneteltethetik a tárgyalások előrehaladását, amennyiben egy tagjelölt országról úgy ítélik meg, hogy nem haladnak jól a kellő reformok bevezetésével.

Szakértők szerint Ukrajnának az EU-hoz való csatlakozása (figyelembe véve, hogy területén négy éve háború dúl) még optimista forgatókönyvek szerint is minimum tíz év.

