Videós podcastsorozatot indított a Magyar Művészeti Akadémia

PodcART névvel új kulturális és művészeti videós podcastsorozatot indított az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI). A műsorvezetők és a meghívott vendégek nemcsak azt vizsgálják, hogyan reflektál a művészet a kortárs világra, hanem azt is, hogy miként alakítja azt. A műsorok ezért művészeti vagy társadalmi aktualitásokhoz kapcsolódnak. A kéthetente jelentkező adások állandó műsorvezetője Seres Gerda rádiós újságíró és Tamás Ildikó kulturális antropológus, néprajzkutató, nyelvész. A műsor azonban időről időre új műsorvezetőkkel is bővül.

A művészet vajon csupán lenyomata a világnak, amelyben élünk? Vagy ennél jóval többre képes: alakítani, formálni azt? Miként válik egy alkotás a kulturális párbeszéden túl társadalom alakító erővé? A művészet új perspektívák, váratlan kérdések és egyéni válaszok segítségével új valóságokat tud teremteni. De vajon milyen felelősséggel jár ez a képesség? Hogyan járulhat hozzá a művészet egy empatikusabb, boldogabb, harmonikusabb társadalom létrejöttéhez? Milyen szerepe lehet a művészetnek az oktatásban és a gyermeknevelésben?

E kérdések mentén született meg a PodcART, amely a kortárs művészet társadalmi és kulturális szerepét állítja középpontba.

A videós podcast (vodcast) műsorban megszólalók arra keresik a választ, hogy miként hat a társadalom a művészetre és a művészet a társadalomra.

A PodcART célja, hogy közérthető és izgalmas formában hozza közelebb a közönséghez a kortárs művészet és a művészetelméleti kutatások eredményeit. Az epizódok sok érdekességgel, kulisszatitkokkal, anekdotával és humorral engednek betekintést az alkotók életébe. Egyúttal feltárják a művek mögött meghúzódó szellemi folyamatokat: az érzelmeken túl a kísérletezés, a játékosság és a szaktudás szerepét.

A műsor könnyed hangvételben, ugyanakkor szakmailag hitelesen mutatja be a magyar művészeti életet, ezen belül különös hangsúlyt fektet a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusainak és művészeti ösztöndíjasainak munkásságára, az MMA MMKI kutatásaira, továbbá a Művészettel Nevelés Hálózat országhatárokon túlnyúló tevékenységére.

Az MMA MMKI 2021-től készít podcastadásokat (Kultúrsokk), a PodcART révén pedig ezt a tevékenységét egy rendszeres, videós podcastsorozattá fejlesztette. A PodcART stúdiójának ikonikus hátterét adó falon az MMA intézménycsaládjának épületei mellett Makovecz Imre sevillai magyar pavilonjának sziluettje is látható – ezzel szimbolizálva annak egyre bővülő, életerős közösségét.

A kéthetente keddenként jelentkező PodcART adásai megtekinthetők és meghallgathatók az MMA MMKI honlapján és YouTube-csatornáján.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma