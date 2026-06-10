Egészségbiztosítók versenye: ki mennyit térít vissza a gyógyszerek árából?

Ritkán látott magyar nyelvű kampányban hirdeti az Általános Egészségbiztosító (VšZP), hogy „maximumra növelte” a gyógyszertámogatást az „Egészségpénztárcában”. A magyar nyelvű Facebook-hirdetés önmagában is figyelemre méltó, hiszen jelzi: a szlovákiai egészségbiztosítási piacon a magyar anyanyelvű ügyfelekben is komoly potenciál van. De mit jelent mindez a gyakorlatban, és hogyan viszonyul a VšZP ajánlata a Dôvera és az Union kedvezményeihez?

Szlovákiában három egészségbiztosító közül választhatnak a biztosítottak: az állami VšZP, valamint a magánkézben lévő Dôvera és Union. Egészségbiztosítót évente egyszer lehet váltani: az adott év szeptember 30-áig benyújtott érvényes jelentkezés alapján a változás a következő év január 1-jétől lép életbe. Nem véletlen, hogy a biztosítók ilyenkor különösen erősen kommunikálják kedvezményeiket.

Mit ígér a VšZP?

A VšZP az Egészségpénztárca MAXI keretében hirdeti az emelt gyógyszertámogatást. A biztosító szerint 2026. május 1-jétől a gyerekek és törvényes képviselőik akár 450 euró támogatást is kaphatnak a vényköteles, részben közfinanszírozott gyógyszerek és dietetikai élelmiszerek önrészére. A támogatás a 18 év alatti gyermekekre, valamint a velük együtt biztosított szülőkre vagy törvényes képviselőkre vonatkozik.

A hangsúly azonban az „akár” szón van. A 450 eurós összeg nem automatikus juttatás, hanem feltételekhez kötött visszatérítés.

Szükséges hozzá a VšZP mobilalkalmazása, a gyógyszertári bizonylat feltöltése, a kérelem határidőre történő benyújtása, valamint a megelőző vizsgálatok teljesítése. A támogatás nem vonatkozik a teljesen a beteg által fizetett készítményekre, az egészségügyi segédeszközökre és a vény nélkül kapható gyógyszerekre. Felnőttek esetében a VšZP legfeljebb 20 eurós éves gyógyszertámogatást kínál.

Mit kínál a Dôvera?

A Dôvera „400 euró gyógyszerekre” elnevezésű kedvezménye első látásra hasonló a VšZP ajánlatához. A családok minden biztosított tag után akár 400 eurót kaphatnak vissza a gyógyszer- vagy dietetikai élelmiszerönrészekből.

A lényeges különbség, hogy ez nem éves keret, hanem egyszeri, a biztosítási időszakra szóló kredit. A támogatás szintén csak vényköteles, részben közfinanszírozott gyógyszerekre és dietetikai élelmiszerekre vonatkozik, és prevenciós feltételekhez kötött.

Az Union gyerekeknél erősebb

Az Union a 18 év alatti gyermekek esetében korlátlan összegben téríti vissza a vényköteles, részben közfinanszírozott gyógyszerek és dietetikai élelmiszerek önrészét. Ez nominálisan erősebb ajánlat, mint a VšZP 450 eurós felső határa. Feltétele, hogy a gyermek és legalább az egyik szülő is Union-biztosított legyen, valamint aktiválni kell a kedvezményt az online fiókban vagy a mobilalkalmazásban.

Felnőtteknek az Union 2026 januárjától legfeljebb 300 eurós gyógyszer- és dietetikai élelmiszer-térítést kínál a teljes biztosítási időszakra.

A magyar nyelv mint versenyelőny

A VšZP kampányában a nyelvi nyitás legalább olyan fontos, mint maga a támogatás. A biztosító magyarul hirdet, mobilalkalmazása pedig elérhető magyar nyelven is.

Ez a szlovákiai egészségbiztosítási piacon tudatos piaci lépés.

A magyar nyelvű kommunikáció és felület jelentős előnyt jelenthet azoknak, akik az egészségügyi ügyintézésben, támogatások igénylésében vagy gyermekük adatainak kezelésében szívesebben használják anyanyelvüket.

Melyik a legjobb ajánlat?

Egyszerű válasz nincs. Aki rendszeresen fizet gyógyszerönrészt gyermek után, annak érdemes az Union korlátlan gyerekkedvezményét megvizsgálnia. Aki éves keretben gondolkodik, annak a VšZP 450 eurós ajánlata lehet vonzó. A Dôvera pedig azoknak érdekes, akik a biztosító egyéb szolgáltatásait is hasznosítják.

A magyar nyelvű kampány mindenesetre jelzésértékű: a VšZP láthatóan felismerte a szlovákiai magyar ügyfélkör jelentőségét.

Szalai Erika/Felvidék.ma