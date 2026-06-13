Felmérés készült az idei nyaralási tervekről

Az XTB társaság felmérést készített arról, hogy Szlovákia lakossága miként választ nyaralást idén, amikor a világban uralkodó bonyolult politikai konfliktusokat, a családok anyagi helyzetét, az utazási irodák kínálatait, az üzemanyagárak alakulását is figyelembe kell venni, nemcsak a családok kívánságait és elvárásait.

A Pavel Peterka, Jirí Tyleček és Ondrej Greguš elemzőkből álló csoport Szabadságolások 2026-ban címmel végezte a felmérést 1050 személy bevonásával.

Kiderült, hogy az emberek választását legerősebben befolyásolja a Közel-Keleten zajló háborús konfliktus, még ha nem is abban a térségben képzelik el az utazásukat. Az elmúlt években a nyaralások tervezését és megvalósítását elsősorban a kiválasztott országokban fennálló infláció, a helyi valuták alakulása az euróhoz befolyásolta,

idén azonban az üzemanyagárak alakulását figyelik, azt, hogy a légitársaságok mennyire rendelkezek kerozinnal, illetve milyen a közbiztonság a kiválasztott országban.

A megkérdezettek fele az utazási irodák által ajánlott utak árainak az alakulását figyeli a nyaralások kiválasztásánál, 23 százalékuk idén inkább a rövidebb nyaralásokat részesíti előnyben és elsősorban a közelebbi helyeket célozza meg. A felmérésbe bevont személyek 26 százaléka az olcsóbb kínálatokat választja, ugyancsak 26 százalékuk számára azonban nem lényeges az árak alakulása, és 24,5 százalékuk egyáltalán nem számol nyaralással az elkövetkező időszakban.

A fővárosban, Pozsonyban élő megkérdezettek legtöbbje azt válaszolta, hogy őket nem befolyásolta a választásukban az árak alakulása, ellenkezőleg, a Nagyszombat megyében élők 25 százaléka nem engedheti meg magának idén a nyaralást.

Pozsony és a nagyobb városok lakói hajlandóak még magasabb összegeket is fizetni az utazásokért és érdekes megállapítás, hogy az 54 éven felüliek azok, akiket nem érint semmiféle áremelkedés, akár többet is hajlandóak a nyaralásért fizetni, mint az elmúlt években.

A felmérésben résztvevők 60 százaléka külföldön bankkártyával fizet, 22 százalék a nem euróval rendelkező országokba való utazás előtt itthon helyi valutát vált, 13 százalékuk helyben, a külföldi automatákból vesz ki pénzt, ami jelentős ráfizetéssel jár – erre figyelmeztetnek a szakértők.

A külföldi nyaralást tervező szlovákiai lakosok számolnak azzal, hogy évről évre emelkednek az árak, a legtöbb országot érinti az infláció, a benzin, a nafta, a kerozin, illetve úti vámjegyek is egyre többe kerülnek. Mindezeket figyelembe véve tervezik tehát a családok utazásaikat akár egyénileg, akár utazási iroda szervezésében kívánnak utazni.

Továbbra is a legtöbben külföldi nyaralásukat Törökországba, Horvátországba, Görögországba, Egyiptomba tervezik, annak ellenére nagyon népszerű Törökország, hogy ott idén az infláció elérte a 16,2 százalékot, az ottani nyaralások ára 10, 88 százalékkal emelkedett.

Az európai országokat a megkérdezettek 41 százaléka választja, itthon 23 százalék kíván nyaralni, Amerika és Afrika valamelyik államába 6 százalék, Ázsiába 3 százalék utazik.

Az elemzők megállapították azt is, hogy idén az utazások tekintetében a legnagyobb áremelkedést Magyarországon, Brazíliában, Ausztráliában és Oroszországban tapasztalták, Magyarország kivételével azonban a többi ország iránt nem nagyon érdeklődik a szlovák lakosság. Olcsóbb lehetne az utazás az ázsiai országokba, Japánba, Dél-Koreába, Új-Zélandra, Tajwanra, illetve Kanadába, viszont ezekbe az országokba sem utaznak tömegek tőlünk.

A szakemberek azt ajánlják, hogy a felmérések tükrében érdemes körültekintően választani, hiszen a nyár, a szabadság akkor lesz szép és tartós élményt adó, ha minden tekintetben megtaláljuk benne a számunkra legmegfelelőbb körülményeket.

BM/Felvidék.ma