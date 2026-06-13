Fiatal tehetségek a színpadon

A Csemadok Tünderkert városi alapszervezete, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, a Csallóközi Népművelési Központ és a dunaszerdahelyi városi önkormányzat húsz év után idén újra életre hívta a legendás dunaszerdahelyi ifjúsági Ki mit Tud? tehetségkutató versenyt.

A verseny célja változatlan:

felfedezni és bemutatni a város fiatal tehetségeit, akik közül reményeink szerint többen művészi pályára lépnek, és méltón viszik majd Dunaszerdahely jó hírét a nagyvilágba.

A tehetségkutató verseny döntőjét június12-én tartották meg a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.

A döntő annak a több hónapos munkának a lezárása volt, amely még 2025 őszén indult a jelentkezések meghirdetésével. A versenyre több mint negyven produkció jelentkezett, majd a válogatók és az elődöntők után a legkiemelkedőbb fellépők állhattak színpadra a fináléban. A döntőben fellépett a Zerda zenekar, a Heaven’s Devils, Lelkes Ádám Dominik, Vontszemű Márk, Both Máté, Lavu Markó, Chyba Viktória, Bugár Fanni, Katona Natali, Németh Richárd, Fülöpp Kíra, a Pink Stars formáció – Nyilfa Gréta, Somogyi Sára és Szabó Anna –, Kocsis Gabriella és Lara Ladzianska, valamint Németh Tamara.

A döntő szakmai munkáját tapasztalt zsűri segítette. A zsűri elnöke Varga Viktor színész, rendező, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatója volt. Mellette a zsűriben helyet foglalt Puss Tamás zenész, aki maga is egykori dunaszerdahelyi Ki mit tud? résztvevő; Botló Judit pedagógus, a Csemadok Országos Tanácsának tagja, számos verseny tapasztalt zsűritagja; Béhr Márton színművész, a Komáromi Jókai Színház tagja; Fecske Renáta táncpedagógus, koreográfus; valamint Juhos Attila énekes, a 2005-ös Ki mit tud? győztese.

A rendezvényt Bugár György városi képviselő, a Csemadok Tündérkert Városi Alapszervezetének elnöke, a Ki mit tud? megálmodója és főszervezője nyitotta meg. „Nagy örömmel és meghatódottsággal jöttem ki a színpadra. Több hónapos szervezőmunka után végre elértünk odáig, hogy egy nagyszabású döntő keretében meg tudjuk mutatni városunk legtehetségesebb fiataljait” – fogalmazott Bugár György, aki felidézte:

a versenyre 41 produkció jelentkezett, februárban válogatót, márciusban és áprilisban elődöntőket tartottak, most pedig elérkezett a döntő pillanata.

A döntő végén Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere is köszöntötte a fellépőket, a szervezőket és a közönséget. Beszédében kiemelte, hogy a fiatalok produkciói őt magát is elvarázsolták. „Azt hiszem, hogy úgy, ahogy önöket, úgy engem is elvarázsoltak a fiatalok ma este” – mondta a polgármester.

Hangsúlyozta: a fiatalok bátorsága különösen fontos, hiszen kiálltak a színpadra, megmutatták tehetségüket, és ezzel sokak számára szereztek élményt. „Le a kalappal a fiatalok előtt” – fogalmazott, hozzátéve: azt kívánja nekik, hogy folytassák azt, amit szeretnek, legyen szó táncról, énekről, prózáról vagy zenéről.

Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Csemadok országos titkára a Csemadok Országos Tanácsa nevében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében arra mutatott rá, hogy a Csemadok küldetésének része a magyar hagyományok ápolása, a magyar kultúra megtartása, ugyanakkor a fiatal generáció felkarolása is.

Mint mondta, a Ki mit tud? olyan fórum, ahol „találkozik a hagyomány a megújulással, a tapasztalat a fiatal tehetséggel”.

Köszönetet mondott a szülőknek, pedagógusoknak, felkészítőknek, mentoroknak, valamint a szervezőknek, és reményét fejezte ki, hogy a versenynek lesz folytatása.

Varga Viktor zsűrielnök személyes hangvételű beszédben méltatta a fiatalokat. „Itt mögöttem a jövőnk áll. Könyörgöm, vigyázzunk rájuk” – mondta, utalva a színpadon álló döntősökre. Hangsúlyozta, hogy a szervezők, mentorok, támogatók és szakemberek közös munkája mind azt szolgálta, hogy ezek a fiatalok lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. „Mindenki arra törekedett, hogy ma este, amit itt láttak, az valami dunaszerdahelyi, egészen hazai, egészen a miénk legyen” – fogalmazott.

A díjátadón valamennyi döntős oklevelet és ajándékot vehetett át, emellett több különdíj is gazdára talált. Both Máté hangszeres produkciójáért a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium különdíját kapta. Kocsis Gabriella különdíjban részesült, a Heaven’s Devils zenekar pedig videóklip-forgatási lehetőséget nyert a városi médiavállalat jóvoltából. A közönségdíjat az online szavazáson legtöbb támogatást kapó Németh Tamara vehette át.

A legjobb táncosnak járó elismerést Fülöpp Kíra kapta. A Csallóközi Vásáron való fellépési lehetőséget a Perfects Rt-nek köszönhetően Németh Richárd nyerte el. A GFL Stúdió különdíját, egy stúdiófelvételi lehetőséget Lelkes Ádám Dominik kapta. A Zene a fák alatt rendezvényen három döntős is fellépési lehetőséget nyert: Lavu Markó, a Heaven’s Devils és Németh Richárd.

A döntő abszolút győztese végül a Zerda zenekar lett. A zsűri döntése alapján ők bizonyultak a Ki mit tud? 2026-os dunaszerdahelyi döntője legkiemelkedőbb produkciójának.

A Ki mit tud? 2026-os döntője azt bizonyította, hogy Dunaszerdahelyen van tehetség, van lelkesedés, van utánpótlás, és vannak olyan szervezők, mentorok, pedagógusok, szülők és támogatók, akik hisznek a fiatalokban. A húsz év után újraindított tehetségkutató ezzel nemcsak egy régi hagyományt élesztett újjá, hanem új lendületet is adott a város kulturális életének.

Felvidék.ma/dunaszerdahelyi.sk