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A Pátria rádió katolikus vallási műsorának június 21-ei előzetese

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

A Pátria Rádió június 21-én sugárzott katolikus vallási műsorának témái:

Ne féljetek az emberektől! … ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, … attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja – mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Mahulányi József galántai esperesplébános.

A lélek titkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátása.

 

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2026. 06. 21. vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2026. 06. 22. hétfőn 13 óra 5 perckor

Felvidék.ma

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