Egyéni kiállítások a komáromi Limes Galériában

A nyár első felében két tárlattal is készül a Magyar Alkotó Művészet Szlovákiai Egyesülete a komáromi katonatemplomban. A Limes Galéria főhajójában Ferdics Béla művei, a galéria Dúdor-termében pedig Mazán Anikó alkotásait láthatják a képzőművészetek kedvelői.

Tranposition címmel nyílik meg Ferdics Béla képzőművész egyéni tárlata június 26-án, pénteken 18.00 órai kezdettel a katonatemplom főhajójában. A kiállítás megnyitja a tárlat kurátora dr. Balla Rita, design-, és művészetmenedzser.

„A Transposition c. kiállítás egy történelmi épület tégláiba vésett és karcolt írásjelek vizuális és gondolati feldolgozására épül.

A projekt azt vizsgálja, miként válhatnak ezek a spontán nyomok az utókor számára értékes kortörténeti dokumentumokká, valamint hogyan alakul át az egyéni írás aktusa a kollektív emlékezet részévé.

A rétegződő feliratok időbelisége, eszközei és kontextusa a közösségi kommunikáció rejtett és nyílt formáira is rávilágít” – fogalmazott a kurátor.

A kiállításon bemutatott kartonpapír- és tükörinstallációk ennek a kutatásnak szelektív, vizuális művészi interpretációi – tette hozzá. A Transposition elnevezésű tárlat július 24-ig tekinthető meg a Limes Galériában.

Egy héttel később, július 3-án, pénteken ugyancsak 18.00 órai kezdettel nyitják meg Mazán Anikó Memoria cedae című kiállítását a Limes Galéria Dúdor István-termében. A tárlatot Ölveczky Gábor,grafikusművész nyitja meg.

A Memória cedae kollázssorozat – térben és időben egyaránt rétegzett, reflexív művészeti gesztus, amely az emlékezet, az anyag és a befogadás hármas tengelyén szervezi meg saját jelentésmezőjét.

Az egykori templom profán kiállítótérré válása önmagában is jelentésréteg kapcsolódást mutat a kollázssorozat hátterében húzódó központi gondolatisággal – az anyag újradefiniálásával, értelmezésével, narratívájának, jelentésrétegződésének kérdéskörével.

„A Dúdor István tér kérdéskörét érinti továbbá a kollázssorozat felinstallálására vonatkozó elképzelés, miszerint ezek a bekeretezett kollázsok csak olyan helyre akaszthatóak fel, ahol már korábban volt egy szög, s ilyen módon nyomott hagyott a galéria, az egykori templomtér falán. Maga ez az elképzelés, szervesen a mű részét képező eleme a kiállításnak. Az installáció koncepciója – miszerint a kollázsok kizárólag olyan falra akaszthatók, ahol már korábban is volt egy szög – radikális helyspecifikus döntés. Ez a gesztus az anyagi maradvány tiszteletét és az új beavatkozás önkorlátozását jelenti” – fogalmaznak a szerkesztőségünknek eljutatott közleményben

Száz kollázs látható majd a kiállítótérbe, melyeket a művésznő felajánlott a galéria részére. Ezzel kapcsolatban kifejtették: a kollázsok ilyen formában megvehetőek és a befolyó összeggel a galériát támogatják vele.

A Dúdor teremben berendezett kiállítás augusztus 30-ig látható.

A komáromi Limes Galéria keddtől péntekig 13.00 és 16.00 óra között valamint egyéni bejelentkezés alapján látogatható.

A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete tevékenységéről az alábbi honlapon illetve közösségi oldalon olvashatnak bővebben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma