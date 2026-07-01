Nyáron csökkennek a vérkészletek, a segítségnyújtás iránti igény nem

Beköszöntött a nyári szünet, elkezdődött a nyaralási időszak. Mindez kihatással van a véradásra. Ezért a szakemberek felhívással fordulnak az önkéntes véradókhoz, ráirányítva a figyelmet az életet mentő véradás fontosságára a nyári hónapokban.

Mint a közösségi felületeiken írják: „Nyáron csökkennek a vérkészletek. A segítségnyújtás iránti igény azonban nem.

A donorok nyaralni mennek, de a kórházaknak naponta szükségük van vérre. Emellett nyáron gyakran megnő a sérülések és az olyan helyzetek száma, amikor a vér pótolhatatlan. Csatlakozzon azokhoz, akik segítenek, amikor a legnagyobb szükség van rá.”

A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyári időszakban megnő a balesetek száma, s velük együtt az életmentő műtéteké is. Ilyen esetekben pedig fokozódik az életmentő vérkészítmények használata. Mivel a mai tudomány állása szerint még nem tudunk mesterségesen előállítani vért, csupán az önkéntes véradás során jut az egészségügy az életmentő testnedvhez.

A véradás szigorú előírások betartásával történik. Szlovákiában a jelentősebb járási székhelyeken lévő kórházakban, illetve a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat központjaiban, valamint a kihelyezett véradások alkalmával adható vér.

Vért adni nyaralás után?

A szigorú feltételek között említik többek között a külföldi utazást is. A kirándulást követően bizonyos idő elteltével lehet csak vért adni.

„Még ha jól is érzi magát az ember a visszatérése után, egyes országokban fokozott fertőzésveszély áll fenn. Ezért utazás után gyakran van szükség várakozási idő betartására a véradás előtt. A várakozási idő hossza az adott országtól és a tartózkodás típusától függ, ezért mindig érdemes ellenőrizni az aktuális ajánlásokat, vagy szakértőkkel konzultálni”

– olvasható a mojakrvnaskupina.sk honlapon.

Minden egyes véradással több embertársunkon tudunk segíteni. Minden csepp vér számít, főleg a nyári időszakban!

Pásztor Péter/Felvidék.ma