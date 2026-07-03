Megnyílt az idei Rákóczi Szabadegyetem Sátoraljaújhelyen

A szabadság, a cselekvés és a közösség hármas gondolatköre áll az idei Rákóczi Szabadegyetem középpontjában, amelyet július 2-án ünnepélyes keretek között nyitottak meg Sátoraljaújhelyen.

A négynapos rendezvényen a Kárpát-medence minden részéből érkező résztvevők megerősítik egymást abban a közös hitben, hogy a magyar közösségek megerősítésébe és a felnövekvő fiatalokba fektetett munka a magyar nemzet jövőjének egyik legfontosabb befektetése. Ezt a küldetést a Rákóczi Szövetség népes közössége közösen valósítja meg.

A magyar identitás és a fiatalok kapcsolatrendszerének erősítése

A megjelenteket Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte. Átfogó helyzetértékelő előadásában ismertette a szervezet elmúlt éveinek legfontosabb eredményeit, beszámolt a stratégiai fejlesztésekről, köszönetet mondott a partnerek munkájáért, valamint felvázolta a szervezet előtt álló legfontosabb feladatokat.

Külön köszöntötte a stratégiai partnereket és a meghívott vendégeket, köztük a külhoni magyar iskolák igazgatóit, a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának önkénteseit, az iskolabusz-program működtetőit, a Szülőföldön magyarul program regionális partnereit, valamint a szövetség támogatóit és barátait.

Beszédében ismertette a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor küldetését is, amely évente mintegy huszonegyezer fiatalt fogad a világ huszonkilenc országából, köztük a tengerentúli diaszpórából.

Hangsúlyozta, hogy a tábor legfontosabb feladata a magyar identitás, a nyelv és a kultúra erősítése, valamint a külhoni magyar fiatalok közötti életre szóló kapcsolatok kialakítása.

Rákóczi Tábor, iskolabusz-hálózat, Szülőföldön magyarul

Az elnök felidézte a tábor történetét, amely a 2000-es évek elején, a Magyar Kálvária gondolatából indult, majd 2019-ben került a Rákóczi Szövetség tulajdonába. Azóta a komplexum több ütemben megújult, befogadóképessége az egykori ötszáz főről kilencszáz főre bővült. Kitért a szomszédos négycsillagos hotelre is, amely piaci alapon működik, bevételeivel pedig a szövetség nonprofit nemzetpolitikai munkáját támogatja.

Szólt arról is, hogy az ukrajnai háború kitörése óta a tábor jelentős humanitárius szerepet vállalt:

a válság kezdete óta több mint tizenháromezer Ukrajnából menekülni kényszerülő embernek nyújtott menedéket és segítséget.

Csáky Csongor bemutatta a Rákóczi Szövetség két kiemelt programját is, amelyek szorosan kapcsolódnak az idei szabadegyetem témájához.

Az egyik a jelenleg hatvankét járműből álló iskolabusz-hálózat, amely a szórványban élő magyar gyermekeket szállítja magyar nyelvű iskolákba, a másik pedig a Szülőföldön magyarul program digitalizációja, amelynek köszönhetően több százezer oktatási-nevelési támogatási kérelem benyújtása vált egyszerűbbé és gyorsabbá.

Mint elhangzott, a Rákóczi Szövetség 1989-es alapítása óta változatlanul két fő célt szolgál:

a külhoni magyar oktatás támogatását és a magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítését.

Ezeket a célokat még a néhai Halzl József és a szervezet alapítói jelölték ki. Emlékük előtt tisztelegve Gabri Rudolf, a Rákóczi Hálózat elnöke és Horváth Judit, a Galánta és Vidéke Társulás vezetője koszorút helyezett el Halzl József emléktáblájánál.

Kárpát-medencei párbeszéd az iskolahálózat jövőjéről

A következő napokban a Rákóczi Tábor ismét a közös nemzeti gondolkodás, a szakmai párbeszéd és a közösségépítés kiemelt helyszíne lesz. A résztvevőket előadások, kerekasztal-beszélgetések és személyes találkozások várják.

Bihari Eszter, a szervezet kommunikációs munkatársa elmondta: a hálózat meghatározó szereplői gyűltek össze a Kárpát-medence minden részéből. Jelen vannak a magyar iskolaválasztási program regionális vezetői, az iskolabuszokat fenntartó intézmények vezetői, a középiskolai szervezetek irányítói, a Szülőföldön magyarul Program külhoni lebonyolítói, valamint a szövetség támogatói.

A Rákóczi Szövetség július 2. és 5. között rendezi meg a Rákóczi Szabadegyetemet a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol a Kárpát-medencei magyar hálózat meghatározó döntéshozói és véleményformálói találkoznak.

A szakmai programok középpontjában az iskolaválasztás módszertana, a demográfiai folyamatok, a külhoni iskolahálózatok előtt álló kihívások, valamint a Rákóczi Szövetség iskolabusz-programjának és ifjúsági rendezvényeinek további fejlesztési lehetőségei állnak.

HE, Felvidék.ma