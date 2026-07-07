A demográfia nemcsak statisztika, hanem nemzetstratégiai kérdés

A Kárpát-medence magyarságának népesedési folyamatait és azok hosszú távú következményeit elemezte előadásában a Rákóczi Szabadegyetemen Kincses Áron, a budapesti Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Az előadó világméretű összefüggésekből kiindulva mutatta be, milyen demográfiai kihívásokkal néz szembe Európa, Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság.

Kincses Áron előadása arra mutatott rá, hogy a demográfiai folyamatok nem csupán statisztikai adatok, hanem a gazdaság, a társadalom és a nemzet jövőjét meghatározó tényezők. A családpolitikai intézkedések képesek lehetnek mérsékelni a kedvezőtlen tendenciákat, ugyanakkor a szülőképes korú nők számának csökkenése és a termékenységi mutatók ismételt romlása azt jelzi, hogy a népességfogyás megállítása Magyarország, de akár a Kárpát-medence egyik legösszetettebb nemzetstratégiai kihívása.

A világ gazdasági és népesedési súlypontja átrendeződik

Az elmúlt évtizedekben jelentős gazdasági és demográfiai átalakulás ment végbe. Bár Amerika és Európa továbbra is a legmagasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező térségek közé tartozik, Kína rendkívül gyors gazdasági felzárkózása alapvetően átrajzolta a világgazdaság erőviszonyait.

Míg 1950-ben Amerika állította elő a világ GDP-jének közel felét, napjainkra Kína már megelőzte az Egyesült Államokat, és Európához hasonló gazdasági súlyt képvisel.

A népesség megoszlása szintén jelentősen átalakult. Európa részesedése a világ népességéből 22 százalékról 9 százalékra csökkent, miközben Afrika aránya megduplázódott. Ez a folyamat hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és geopolitikai következményekkel is jár.

Európa az öregedő társadalmak korszakába lépett

Kincses Áron rámutatott, hogy a fejlett országok többsége – köztük Magyarország – már a demográfiai átmenet utolsó szakaszában tart. Ebben az időszakban a születések száma tartósan elmarad a halálozásokétól, vagyis természetes népességfogyás következik be.

Ezzel szemben a fejlődő országok jelentős része még mindig gyors népességnövekedést él át, ami egyre erőteljesebben alakítja a nemzetközi migrációs folyamatokat.

Nyugat-Európában ennek már jól látható következménye, hogy több országban a megszülető gyermekek jelentős része külföldi születésű anyáktól származik, míg Közép-Kelet-Európában ez az arány továbbra is alacsony.

Magyarországon négy évtizede tart a természetes fogyás

A magyar demográfia fordulópontja 1981-ben volt, amikor a halálozások száma tartósan meghaladta a születésekét. Azóta az ország folyamatos természetes népességfogyással küzd.

Az előadás bemutatta, hogy a születések alakulását a történelem során több jelentős állami beavatkozás is befolyásolta. Az 1950-es évek elején az abortusztilalom következtében jött létre a Ratkó-generáció, az 1970-es évek közepén pedig az akkori népesedéspolitikai intézkedések idéztek elő újabb születési hullámot. Az 1980-as évektől azonban ismét csökkenő tendencia rajzolódott ki, amelyet a kilencvenes évek gazdasági megszorításai tovább erősítettek.

A 2010 után bevezetett családtámogatási intézkedések – a családi adókedvezmény, a GYED Extra, a CSOK, a babaváró támogatás, valamint az édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége – átmenetileg javították a gyermekvállalási kedvet. A teljes termékenységi arányszám 2011 és 2021 között 1,23-ról 1,61-re emelkedett, ám az utóbbi években ismét visszaesett, 2025-re 1,31-re.

Egyre kevesebb a leendő édesanya

Az előadó hangsúlyozta, hogy a termékenységi mutatók romlásán túl egy másik, legalább ennyire súlyos szerkezeti probléma is meghatározza a jövőt.

Évről évre csökken a 15 és 49 év közötti, szülőképes korú nők száma. „Magyarországon 2 millió nőtől várjuk a csodát” – fogalmazott Kincses Áron.

Ez azt jelenti, hogy még változatlan gyermekvállalási kedv mellett is egyre kevesebb gyermek születne, a termékenységi ráta visszaesése pedig tovább gyorsítja a természetes fogyást.

A korfa már nem piramis, hanem urna

Az előadó bemutatta az 1960 és 2025 közötti korfákat. Ezek látványosan szemléltették, hogyan öregedett el a magyar társadalom az elmúlt hatvanöt évben.

Míg 1960-ban még klasszikus piramis alakú korfa jelezte a fiatal népességet, addig 2025-re az ábra már urna alakot öltött. A Ratkó-korszak nagy létszámú nemzedéke ma már a hetven év felettiek közé tartozik, a Ratkó-unokák pedig az ötvenes korosztályt erősítik. Eközben a gyermekek és fiatal felnőttek száma drasztikusan visszaesett.

Kincses Áron ezt a jelenséget a „hiányzó Ratkó-dédunokák” kifejezéssel szemléltette, utalva arra, hogy a korábbi nagy generációkat már nem követték hasonló létszámú utódnemzedékek. Ez hosszú távon egyre nagyobb terhet ró a nyugdíjrendszerre, az egészségügyre és a munkaerőpiacra.

Területi különbségek: sehol sincs elegendő gyermek

Az előadás térképei azt is megmutatták, hogy a teljes termékenységi arányszám Magyarország egyetlen járásában sem éri el a népesség egyszerű újratermelődéséhez szükséges 2,1-es értéket.

A legkedvezőbb mutatók ugyan néhány északkeleti és délnyugati térségben figyelhetők meg, ám ezekben viszonylag kevesen élnek. Ezzel szemben a legnagyobb népességű térségekben – különösen Budapesten és agglomerációjában – a gyermekvállalási kedv rendkívül alacsony, ami országos szinten tovább rontja a demográfiai kilátásokat.

A szuburbanizáció során a lakosság és a vállalkozások egy része a nagyvárosokból a városkörnyéki településekre költözik, miközben továbbra is szorosan kapcsolódik a városhoz. Átalakul a települések korösszetétele, hiszen jellemzően fiatal családok költöznek ki. Ez befolyásolja a termékenységi mutatókat, mivel az agglomerációban gyakoribb a gyermekvállalás.

A Kárpát-medence magyarsága is érintett

A Kárpát-medencei magyarság helyzetét jól mutatja, hogy évente közel tízezer magyar állampolgárságú gyermek születik külföldön.

Több mint felük Magyarországgal szomszédos országokban látja meg a napvilágot, elsősorban Romániában, de jelentős számban születnek Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban is.

Ezek az adatok egyszerre tükrözik a határon túli magyar közösségek jelenlétét, valamint az elmúlt évtizedek migrációs folyamatait.

Az előadás történelmi visszatekintése arra is emlékeztetett, hogy a 19. század végén a Kárpát-medence döntő részét még természetes népességnövekedés jellemezte, napjainkra azonban a népességfogyás vált általánossá.

HE/Felvidék.ma