A Remény hetilap július 5-i számának fő témája a pihenés, szabadság

Már Bertha Éva vezércikke is a kezdődő vakációra irányítja az Olvasók figyelmét, majd a 4. oldalon megjelenő Kerengőben Gyepes Aranka közelíti meg a nyári visszatekintés témáját egy fontos szemszögből.

A pihenés és a szabadság pszichológiájáról Nagy András atya készített hasznos összefoglalót, de találnak egy pihenésre buzdító írást is a lapban, melynek alapjául az Úr Jézus evangéliumban olvasható felszólítása szolgált: „Pihenjetek egy kicsit!”

A hét imája ez alkalommal egy vakáció kezdetén időszerű fohász, amit a 11. oldalon találnak meg.

A gyerekrovat apró története pedig a vakáció legfontosabb útravalójáról mesél.

Ivkovič Krisztina Dávid Zsuzsanna festőművésszel készített interjút. A riportalany mint Esterházy János üzenetének hordozója kerül bemutatásra.

A történelmet kedvelő Olvasók Varga Kamill ferencestől Bárkányi János ferences hitszónokról olvashatnak, aki nemcsak a Rákóczi család környezetében szolgált mint a vezérlő fejedelem nevelője, hanem Kassán, Léván és Homonnán is működött.

Az előző számban olvashattak a június 6-i brünni boldoggáavatási ünnepségről, most a két beatifikált életrajzával ismerkedhetnek meg az Olvasók.

A jelen egyháztörténelmének egy fontos eseményéről is beszámol a 27. szám. Június 27-én négyezer szlovák zarándok töltötte meg az esztergomi bazilikát a Szepesi Egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre összegyűlve.

A Pozbára szervezett közösségek zarándoklatáról is tudósít a lap, ahol a szentmise főcelebránsa és szónoka Fábry Kornél püspök atya volt.

További tudósítások olvashatók Pozsonyból, Alsószeliből, Fülekpüspökiből, valamint néhány aktuális kishír egyéb helyszínekről.

Lőrincz Sarolta Aranka a lélekgyógyulásról fejti ki gondolatait, Cseri Kálmántól a keresztény szabadságról találnak írást.

Meleg Mária visszaemlékezései is helyet kapnak az aktuális számban, csakúgy, mint Pápai Erzsébet élménybeszámolója a nagyfödémesiek római zarándoklatáról.

Természetesen a vakáció első hetében megjelenő számból sem hiányoznak a rejtvények, a recept és a programajánlók.

A Remény hetilap egy csokorba gyűjtve közli a szlovákiai magyar plébániákat és lelkipásztorokat érintő nyári változásokat. A papi áthelyezésekről egyházmegyénként ad hírt az újság.

Minden kedves Olvasónak áldott nyarat, jó pihenést, kellemes szabadságot, élménydús vakációt kíván a hetilap Szerkesztősége!

MT/Felvidék.ma