Újrahasznosított cigarettaszűrőket kevernek az aszfaltba

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBSK) megkezdte az útfelújítást Ratkószuhán (Rónapatak község része). A mintegy 1,2 kilométer hosszú útszakasz felújítása a Rimaszombati járás legutóbbi útfejlesztési beruházásainak utolsó szakasza, és itt alkalmazza először a megye az újrahasznosított cigarettaszűrőket tartalmazó aszfaltkeveréket.

„Az elmúlt időszakban közel egymillió eurót fordítottunk a Rimaszombati járás útjainak felújítására. Az utolsó szakaszon úgy döntöttünk, hogy teret adunk egy innovációnak, amely mögött a garamszentkereszti vállalkozó, Hugo Repáň áll. Az ő ötlete volt, hogy

a cigarettacsikkek ne az utcákon vagy a természetben végezzék hulladékként, hanem hasznos célra lehessen őket felhasználni”

– mondta Ondrej Lunter, a BBSK elnöke a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a projektben három regionális szereplő egyesítette tapasztalatait, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, a Reneso vállalat és a VIAKORP vállalat. Így szeretnék támogatni azokat a megoldásokat, amelyek közvetlenül a régiónkban születnek.

A Besztercebányai megyében kifejlesztett környezetbarát technológiát, amely a cigarettaszűrőket az aszfaltkeverék adalékanyagává alakítja, most alkalmazzák először. A kísérleti szakaszt olyan úton választották ki, ahol a faszállítás miatt jelentős a teherforgalom.

„Bízunk benne, hogy éppen itt bizonyítja majd nagyobb ellenálló képességét” – tette hozzá Lunter. Az Építőmérnöki Kutatóintézettel közösen végzett vizsgálatok szerint

az újrahasznosított szálakat tartalmazó aszfaltkeverék akár 10 százalékkal kisebb nyomvályúsodást mutat, vagyis kevésbé hajlamos a keréknyomok kialakulására.

Ehhez az 1,2 kilométeres szakaszhoz egy egész kamionnyi cigarettacsikkre volt szükség, amit legalább öt ember egész életen át elszív. Juhász Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat alelnöke örömét fejezte ki, hogy ilyen jó ügyhöz csatlakozhatnak: nemcsak útfelújítást végeznek, hanem az újrahasznosítással a környezetszennyezés csökkentéséhez is hozzájárulnak. Emellett kevésbé frekventált helyeken is tudnak segíteni.

A ratkószuhai felújítás egy nagyobb útrekonstrukciós program része a Rimaszombati járásban. Az elmúlt hetekben a megye összesen 11 útszakaszt újított fel mintegy 984 ezer euró értékben, saját forrásból. Új aszfaltburkolat került például a Serke–Simonyi útszakaszra Jeszte községben, Rimaszombatban a Šrobár utcában, Gömöralmágy közelében, Darnya mellett, valamint a Szeleste és Gömörispánmező kereszteződései közötti szakaszon is.

tasr / HE, Felvidék.ma

Fotó: BBSK FB