Timár Sándor emléke

Szomorúan értesültünk róla, hogy júniusban elhunyt Timár Sándor Mesti, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar koreográfus és táncpedagógus. Művészetét átszőtte a népi kultúra szeretete, munkássága pedig a Magyar Állami Népi Együttesben teljesedett ki. A „Rábai-korszak” után új szemléletet hozott az Együttes életébe: egy új korszak apostola volt, akinek a saját harcait is meg kellett vívnia.

Amikor a Magyar Állami Népi Együttes történetéről készítettem interjúsorozatot, személye különösen hangsúlyosan került előtérbe. A művészre emlékezve ezekből a beszélgetésekből idézek.

„Sándor nagy türelemmel, jól tudta e konfliktushelyzetet kezelni, kora, tapasztalata mind segítette a nehezebb helyzetek feloldásában. Inkább az egykori tanítványai részéről mutatkozott türelmetlenség, ők radikálisabb változást képzeltek el, s véleményüknek hangot is adtak. Az új vezetőnek így négy vektor eredőjét – markáns koncepcióját, munkamódszerét, az elutasító törzsgárdát és az ifjak türelmetlenségét – kellett megalkotnia, kanalizálnia.” (Timár Böske)

„A Timár-éra mintegy másfél évtizedet ölelt fel, Mesti módszere szerint a színpadon mutatta be a táncait. Koreografálásának fókuszában az autentikus táncok hiteles színpadra állítása volt, vagy egy adott szituációba helyezte (például népszokások) az alkotást. Térben gondolkodott, ami elkápráztatta a közönséget, és a táncosok virtuóz előadását is kidomborította.

Néhány alkalommal Mesti – mint a Tánckaláka című műsornál – támogatta a fiatalok szárnybontogatását, máskor vegyes érzelmekkel fogadta e próbálkozásokat.” (Végső Miklós)

„Az általa elképzelt motívumkincset a színpadon próbáltatta ki, gyakran improvizálnunk kellett. Ez a módszer mára elnyerte létjogosultságát, akkor viszont nagyon szokatlannak számított.” (Csapó Katalin)

„Megismerkedtünk a Kárpát-medence számos táncanyagával, többek között a szatmári táncokkal, a dunántúli táncrendekkel. A széki táncok is nagyon népszerűek voltak, köztudott, hogy ez az anyag képezte a táncházmozgalom indulását is. Timár gyakran a közterekről hívott be széki árusokat, így ha szerencsénk volt, akkor első kézből, testközelből ismerkedhettünk a híres széki táncokkal… Timár az okításunkról is gondoskodott, Erdélybe küldött gyűjteni, megismerkedtünk Kallós Zoltánnal, bejártuk Gyimes, Mezőség és Kalotaszeg falvait. Akkoriban a román hatóságok nem nézték jó szemmel munkánkat, így például Visában egy eldugott helyen, teherautó reflektorának fényénél filmeztük a táncokat. Személyes kapcsolatokat ápoltunk, ezeknek és hitünknek köszönhető, hogy a színpadon hitelesek, meggyőzőek lehettünk.” (Szabó Szilárd)

Mesti emlékét hűen ápolja a Magyar Állami Népi Együttes és egykori tanítványai. Személyét a magyar táncművészet klasszikusai között tartják számon, munkásságának a Magyar Állami Népi Együttes jubileumi kiállítása is kiemelt figyelmet szentelt.

Csermák Zoltán/Felvidék.ma