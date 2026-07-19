Anglia a francia válogatott legyőzésével bronzérmes

Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot.

Az angolok hatvan év után szereztek újra érmet világbajnokságon, 1966-ban az első helyen végeztek.

Didier Deschamps, a francia válogatottat 2012 óta irányító szövetségi kapitány a 27. vb-meccsével, a vonatkozó rangsor élén búcsúzott a nemzeti csapattól. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel.

A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

Az angol válogatott a torna korábbi hét mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Jude Bellingham és Harry Kane egyaránt hatot. Márcsak ezért is hatott meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdőcsapatának, de a nyolcgólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Declan Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést.

A folytatásban is az angolok futballoztak agilisabban, Bukayo Saka szintén betalált, de lesről, ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyedóra elteltével – Ezri Konsa találatának következtében – már kétgólos hátrányban voltak. Sőt a játékrész második felében el is dőlt a bronzmérkőzés, mert Bukayo Saka még a szünet előtt duplázott.

A szünetben Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya négyet is cserélt, csapata pedig az első támadás végén szépített.

Mbappé a tornán megszerzett kilencedik találatával átvette a vezetést Messitől a góllövőlistán, majd kisvártatva adott egy gólpasszt is Barcolának, így bő egy órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok kétgólosra csökkentette a hátrányt.

Vérszemet is kapott, és Mbappé a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a vb-k örökranglistáján is megelőzte Messit.

A hajrában a két gólpasszt adó Michael Olise előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt. Mint később kiderült, ez a két hiba a franciák bronzérmébe került, mert Saka tizenegyesből megszerezte a harmadik, csapata ötödik találatát. Bár már csak a minimum hétperces ráadás volt hátra, további két gól még esett, de Dembélé után nem a csapata egyenlített, hanem Bellingham beállította a 6-4-es végeredményt.

MTI/Felvidék.ma