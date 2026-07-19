Felvidéki beszámolókban gazdag a Remény hetilap 29. száma

Marcelházáról, Nánáról, Garamkálnáról, Dunaszerdahelyről, Várhosszúrétről, Léváról, Palástról, Szepsiből és Vásárútról érkezett beszámolókkal jelenik meg a Remény hetilap legújabb nyári száma. A szerkesztők a 16. oldalon közölt jegyzetben arra kérik az olvasókat, hogy a nyár további programjairól is tudósítsák a felvidéki katolikus hetilapot, és osszák meg a zarándoklatokon, búcsúkon átélt lelki élményeiket.

A vakáció idején megjelenő lapszám a nyári lelki megújulás egyik forrásaként az imát ajánlja. Egy másik írás hét gyakorlati tanácsot is ad ahhoz, miként mélyíthetjük el kapcsolatunkat a Jóistennel a nyári hetekben. A lap Szent II. János Pál pápa gondolataiból is közöl válogatást, Ferenc pápa idézete pedig azokhoz szól, akik életkoruk, egészségi állapotuk, munkájuk, anyagi helyzetük vagy más ok miatt nem tudnak nyaralni.

A szeretetről mint Isten ajándékáról és az ember hivatásáról ír a 9. oldalon Nagy András atya, a hetilap főszerkesztője.

Az irodalmi sarokban Prohászka Ottokár püspök gondolatai olvashatók az istenszeretet megszentelő erejéről. Folytatódik Ilcsik Zoltán Egy kispap naplója című sorozata is, amelynek ezúttal a kilencedik részét közlik.

Mit kezdjünk a konkollyal? – teszi fel a kérdést vezércikkében Gyepes Aranka. Ugyanezt a témát bontja ki Schranko László atya is vasárnapi homíliájában. A Vasárnapról vasárnapra rovatban többek között ez olvasható: „Isten a rosszat nem akarja, csupán megengedi.”

A hetilap bemutatja a június 6-án Krakkóban boldoggá avatott kilenc szalézi vértanú életét, megemlékezik a száznegyven éve elhunyt König Mór apátkanonokról, ismerteti a boldoggá avatásra javasolt Kucsera Ferenc atya ügyét, valamint a nagy gondolkodó, Pascal életútját is.

A gyermekrovat mesével, kézműves-foglalkozással és rejtvénnyel várja a legfiatalabb olvasókat. A nagyobbak és a felnőttek ezúttal is találnak keresztrejtvényt és receptet a lapban: ezúttal meggyes piskóta elkészítéséhez kapnak ötleteket.

A testi táplálék mellett a lelki táplálkozás fontosságára is felhívja a figyelmet a liturgikus naptár, a 6. oldalon pedig az évközi 16. vasárnap szentírási olvasmányai is helyet kaptak.

A Remény hetilap szerkesztősége jó olvasást, valamint áldásos és pihentető nyári napokat kíván olvasóinak.

MT/Felvidék.ma