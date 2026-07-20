Korszerű elektromosautó-töltőhálózatot adtak át Komáromban

Komáromban öt új, nyilvánosan használható elektromosautó-töltőállomás kezdte meg működését. A beruházást a COMORRA SERVIS járulékos szervezet valósította meg a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának támogatásával.

A fejlesztés 66 ezer eurós támogatásból valósult meg, és fontos lépést jelent a környezetbarát közlekedés elterjedésének ösztönzésében. Az új töltőhálózat hozzájárul az elektromos járművek használatának bővüléséhez, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, a levegőminőség javításához, valamint a városi zajterhelés mérsékléséhez.

A projekt 2025 szeptemberétől 2026 júniusáig valósult meg, a töltőállomásokat pedig 2026. június 30-án hivatalosan is üzembe helyezték.

A beruházás keretében öt töltőállomás épült, összesen tíz töltőponttal. A helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a város különböző lakóövezeteiben, valamint nagy forgalmú közterületeken is kényelmes töltési lehetőséget biztosítsanak az elektromos autók tulajdonosainak.

Az új töltőállomások az alábbi helyszíneken érhetők el:

Kossuth tér, a városi piac közelében;

Sport utca, a sportcsarnok és a futballstadion mellett;

Selye utca 9–11., a vasútállomás közelében;

Belső körút 177., a termálfürdő parkolójában;

M. R. Štefánik tér 1., a Hotel Európa parkolójában, ahol egy 50 kW teljesítményű gyorstöltő is rendelkezésre áll.

Mindegyik helyszínen egy-egy kétcsatlakozós töltőállomás létesült, így egyszerre két elektromos jármű tölthető. A töltőpontokhoz külön kijelölt parkolóhelyek tartoznak, amelyeket a hatályos közlekedési előírásoknak megfelelő útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák jelölnek. A töltőállomások üzemeltetését az ejoin operator s.r.o. biztosítja.

Az új töltőhálózat nemcsak a komáromiak számára jelent korszerű szolgáltatást, hanem a városba érkező turisták és átutazók számára is kényelmesebb, fenntartható közlekedést tesz lehetővé.

Az elektromos autók száma Szlovákiában az elmúlt években dinamikusan növekedett. Míg néhány évvel ezelőtt még csak néhány ezer tisztán elektromos személygépkocsi közlekedett az ország útjain, 2025 végére számuk már meghaladta a 24 600-at, ami több mint kétszerese a két évvel korábbi állománynak. Az elektromos járművek továbbra is a teljes szlovákiai személyautó-állomány kevesebb mint egy százalékát teszik ki, ugyanakkor az új autóvásárlások között évről évre nő az arányuk. 2025-ben az újonnan forgalomba helyezett személyautók közel öt százaléka már tisztán elektromos volt, ami jól mutatja, hogy a fenntartható közlekedés egyre nagyobb teret nyer Szlovákiában is.

Az olyan fejlesztések, mint a komáromi nyilvános töltőhálózat kiépítése, fontos feltételei annak, hogy az elektromos autózás a jövőben még több ember számára váljon elérhető és kényelmes alternatívává.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma