Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az USA és Szaúd-Arábiába

Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábiába – közölte az amerikai energiaügyi minisztérium szerdán.

Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás az amerikai közlemény szerint „jogi alapot” teremt egy „több évtizedre szóló, sokmilliárd dolláros partnerséghez”, ami segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.

A megállapodás egyik része békés célú nukleáris együttműködésről szól, míg a másik eleme egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezmény

– derül ki az energiaügyi minisztérium közleményéből, amely szerint az amerikai-szaúdi atomenergetikai partnerség megfelel az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló globális előírásoknak.

Az egyezményben szerepel, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programja számára.

„Ezek a megállapodások megfelelnek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és fegyverzetkorlátozási előírásoknak, miközben támaszkodnak a világ, Egyesült Államokban fejlesztett legjobb nukleáris technológiájára, valamint az azon dolgozó tudósokra”

– hangoztatta Chris Wright energiaügyi miniszter, aki Abdulaziz bin Szalman szaúdi energetikai miniszterrel írta alá a szerződést.

A kormányközi szerződés jóváhagyásra az amerikai Kongresszus elé kerül.

Washingtoni értesülések szerint az együttműködési megállapodás alapján szaúd-arábiai üzleti lehetőséghez jut a Westinghouse Energy Company, meghatározó amerikai atomenergetikai és technológiai vállalat.

MTI/Felvidék.ma