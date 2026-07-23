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Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: MTI/AP)

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen – közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.

Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében.

A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.

MTI/Felvidék.ma

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