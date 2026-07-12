Az amerikai haderő légicsapást indított Irán ellen

Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint szombat este.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására.

A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudja folytatni az útját

– derül ki a CENTCOM tájékoztatásából, amely rámutat, hogy az újabb agresszió is az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységeihez kötődik.

„Válaszként az Egyesült Államok súlyos árat fizettet, és folytatja Irán képességeinek gyengítését a tengerészek és kereskedelemi hajók elleni támadásokra”

– olvasható a közleményben, amely emlékeztet, hogy az Egyesült Államok az előző napokban lehetőséget adott Irán számára, hogy a korábbi hasonló támadásait követően visszatérjen az Egyesült Államokkal kötött megállapodás feltételeinek betartásához.

Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légicsapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén.

Amerikai tisztségviselők még pénteken azt is közölték, hogy

az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa szándékát a Hormuzi-szoros szabad forgalmának fenntartására.

Irán külügyminisztere szombaton a közlekedési útvonalra vonatkozó tervekről tárgyalt Ománban. A találkozóról kiadott közlemény szerint a két ország külügyminisztere azt vitatta meg, hogy miként lehet biztosítani a Hormuzi-szoros forgalmát az amerikai-iráni megállapodás kereteit figyelembe véve.

MTI/Felvidék.ma