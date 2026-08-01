A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának augusztus 2-ai ajánlója

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsora augusztus 2-án jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

A csodálatos kenyérszaporítás a témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz. Mi is a titka a jó házasságnak vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? ­ ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató, fizikus egy 2011-ben elhangzott előadásában

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026.08.02. vasárnap 7.05. Ismétlés: 2026.08.03. hétfő 13.05.

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