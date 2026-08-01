Miért értékes a holtfa?

Első pillantásra elhalt növényi maradványnak, növényi hulladéknak nézzük. A természet látképe, harmóniája elrontójának tekintjük, holott a holtfa igen fontos szerepet játszik a természetben.

A holtfa a fákkal benőtt területeken található, nem élő faanyag összességét jelenti.

A kiszáradt, élettelen fa az erdei élőhelyek kulcsfontosságú eleme a biológiai sokféleség, az erdők természeti folyamatai szempontjából.

Ide tartoznak az idős fák száraz, letört vagy még a törzsön maradt ágai, a kidőlt törzsek, a kettéhasadt csonkok. Ám lehet az egész fa holt, amin belül megkülönböztetünk álló vagy fekvő holtfát, fatuskót, illetve egyéb lehullott fadarabokat.

A holtfa mérete, nedvességtartalma, kora és faja mind fontos tényező a különböző élőlények számára. A szakemberek szerint a holtfákban bővelkedő erdők és parkok jóval természetesebb, egészségesebb és gazdagabb élővilágnak adnak otthont. Tehát a nevével ellentétben a holtfa tele van élettel.

Megtelepedhetnek rajta a zuzmók, mohák, gombák. Egyes mélyedésekben akár fű is kihajthat. Bőséges táplálékot kínál a korhadékevő rovaroknak. A faüregben összegyűlt csapadék természetes itatóként szolgál.

A madarak és denevérek egyik fontos táplálkozóhelye. Az odúlakó emlősök számára kiváló búvóhelyként szolgál.

A holtfa lebomlása során humusz keletkezik, amely értékes ásványi anyagokkal gazdagítja a talajt.

Különösen fontos a kevésbé feltűnő, de többségben lévő erdőlakók számára.

A legtöbb harkálynak szüksége van holtfára, mivel abban élnek azok a szaproxilofág rovarok, amelyek étrendjük nagy részét alkotják. A harkályok fészkelés céljából és kopácsolásra is használják az elhalt vagy korhadó fákat.

Az európai erdei fajok csaknem egyharmadának életben maradása az öreg fáktól és a holtfa jelenlététől függ.

Láthatjuk tehát, hogy a holtfa életet adó fontos elem a természetben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma