Megrongálódott a kassai Bródy-ház

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, hajnali két óra körül óriási lángok csaptak fel a kassai Fő utca 47. szám alatti Bródy-házban működő Views Shisha bár előtt. A tűz martalékává váltak a székek, a napernyők és a bejárati ajtó. A szíriai gyújtogatót a köztéri kamerák felvételei buktatták le.

Bár a tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, a tűz addigra mintegy 30 ezer eurós kárt okozott a műemléki védelem alatt álló épületben. Tawfik Mudari, az üzlet tulajdonosa szerint az eset hátterében akár konkurenciaharc is állhat, de – az elkövető származására tekintettel – rasszista indíték sem zárható ki. A bár csütörtök este már ismét kinyitott.

A sorház homlokzata megrongálódott, helyreállítása műemléki szakemberek közreműködését igényli.

Ebben a házban született és alkotott Stadler Antal (1828–1872) festőművész és rajztanár. Műterme a szemközti Vitéz-házban (Fő utca 40.) működött, tanítványai közé tartozott Benczúr Gyula is.

A házhoz személyes emlékeim is fűződnek, hiszen az udvari szárnyban lakott Mitro Béla (1912–2006), a neves turista és sportember, akinél gyakori vendég voltam. A második világháború után részt vett a város környéki első sípályák kiépítésében, és számos eseményt filmen is megörökített. Nagy álma egy kassai sportmúzeum létrehozása volt.

1936-ban – az elsők között – kerékpárral bejárta egész Magyarországot. Utazása a csehszlovák–magyar határon is fejtörést okozott a vámosoknak, mivel akkoriban a kerékpáros határátlépés szabályozása még hiányzott. Számos cikket írt szlovák és magyar lapokba a kassai sport történetéről, annak kiemelkedő alakjairól, valamint az operett csillagairól, akikkel interjúkat is készített. Beszélgetett többek között Honthy Hannával (1893–1978), Latabár Kálmánnal (1902–1970), Rátonyi Róberttel (1923–1992) és Rökk Marikával (1913–2004).

Fia, Attila (1940–1967) Csehszlovákia többszörös akadémiai síbajnoka volt, a lesikló szakágakban számos serleget nyert. Apa és fia egyaránt a kassai Rozália temetőben nyugszik.

A ház pincéje – amelyet a kilencvenes években, máig tisztázatlan körülmények között vettek el Bélától – szintén fontos szerepet játszott a város történetében. Egyszer magam is jártam benne: hatalmas terem tárult elém.

Ebben a pincében találták meg 1937-ben II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőházának becsomagolt épületelemeit, amelyeket később a Hóhér-bástya udvarán építettek fel.

Bródy Frigyes (1866–1937), a ház egykori tulajdonosa itt tárolta az elemeket, mivel a múzeum nem rendelkezett megfelelő méretű raktárhelyiséggel. Halála után az új tulajdonos bukkant rá a hatalmas ládákba csomagolt épületelemekre.

Egy bűncselekmény is kapcsolódik az épülethez. 1947. október 16-án Ali Vajtovič három embert lőtt le, miután testvére, az épületben működő cukrászda tulajdonosa ellen megkezdték az államosítási eljárást. A tettes mindössze öt év börtönbüntetést kapott.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma