Szeptemberre halasztották a Kamil Šaško leváltásáról szóló parlamenti ülést

Ma sem tárgyalt Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter leváltásáról a parlament.

Második nekifutásra is csak 52 képviselő nyomta meg a jelenléti gombot. A rendkívüli ülést átsorolják a parlament szeptemberi ülésszakára.

Šaško leváltását az ellenzék kezdeményezte a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat miatt, amely szerinte átláthatatlan volt és előre kiválasztották a győzteseket.

Šaško azzal reagált, hogy nem tűr semmilyen botrányt és „üzletelést”.

A Legfőbb Ügyészséghez fordult, hogy vizsgálja meg a pályázatot és bejelentette, hogy törlik a kiírást. Az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központja (OS ZZS) ezt szerdán meg is tette.

TASR/Felvidék.ma