Képriport

Elfelejtett mesterségek – a nemezelő és az órás

HE
HE
Herczeg Tamás (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárban idén nyáron is megvalósult az Elfelejtett mesterségek sorozat.

Az Elfelejtett mesterségek III projekt keretében kreatív alkotóműhelyekkel egybekötött előadássorozatot szervezett a Matej Hrebenda Könyvtár. A programok során gyerekek, szüleik és nagyszüleik régi mesterségek történetét és technikáit ismerhették meg. Szerdán, augusztus 13-án a résztvevők az órás mesterség titkaiba nyertek betekintést. Herczeg Tamás Hol lakik a kakukk? című előadása során a látogatók megismerték az órák működését és belső mechanizmusát, majd egy bemutató keretén belül megnézhették, hogyan lehet ezeket az időmérő eszközöket megjavítani. Az alkotóműhely során különböző kreatív módszerekkel saját órát is alkothattak maguknak. Ezt megelőzően Tegdes Egyházi Dóra Bolyhos meglepetés címmel tartott előadást és vezette be az érdeklődőket a nemezelés színes világába.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma

