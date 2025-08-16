Home Itt és Most Szombaton is érvényben marad a hőség miatti első- és másodfokú figyelmeztetés
Hőség miatt első- és másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben szombat (augusztus 16.) délután is az ország nagy részén – tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a honlapján.

Másodfokú figyelmeztetés érvényes Besztercebánya, Kassa és Nyitra megye legtöbb járásában, valamint a Dunaszerdahelyi, Galántai, Homonnai, Szinnai és Varannói járásban. A többi járás zömében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Szlovákia északi részén csak néhány járásra adtak ki figyelmeztetést.

A hőségriasztás szombaton 13 órától 18 óráig van érvényben. Néhány helyen a levegő hőmérséklete elérheti a 37 Celsius-fokot is. „Az ilyen magas hőmérséklet eléggé ritka a térségben és rendkívüli megterhelést jelent egyes emberek szervezetére, valamint könnyebben alakulhatnak ki tüzek is” – figyelmeztet az intézet.

